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Düğün çorbası nasıl yapılır enfes bir lezzet!

Hem doyurucu hem de lezzetli olan bu enfes tarif kalabalık sofraların vazgeçilmezi. Gelin bu nefis tarifin nasıl yapıldığına beraber bakalım.

Düğün çorbası nasıl yapılır enfes bir lezzet!
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Düğün çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Genellikle kalabalık sofraların vazgeçilmezi özelliğini taşıyan bu şahane lezzet unutulmaz günlerinizinde vazgeçilmezi olacak. Doyurucu olmasının yanında şahane bir lezzete sahip olan bu tada hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. 

Malzemeler:

500 gramkuzu gerdan eti
6 su bardağısu
Çorbanın terbiyesi için:
2 yemek kaşığıun
1/2 su bardağıyoğurt
1 adetyumurta sarısı
1/2 adettaze sıkılmış limon suyu
1 çay kaşığıtuz

Servisi için:
1 yemek kaşığıtereyağı
1/2 çay kaşığıkırmızı tatlı toz kırmızı biber
1 tatlı kaşığınane

Hazırlanışı: 

Fazla yağları alınmış, bol suda yıkadığınız kuzu gerdan etini derin bir tencereye yerleştirin. Üzerini geçecek kadar su ilavesiyle kısık ateşte haşlamaya bırakın. Haşlama esnasında tencerenin yüzeyine çıkan köpükleri kevgir yardımıyla alın.
Çorbanın terbiyesini hazırlamak için; un, yoğurt, yumurta sarısı ve taze sıkılmış limon suyunu ayrı bir kasede iyice çırpın. Tuz ekleyin.
Haşlanmış kuzu gerdan etinin kemiklerini ayıklayın. Haşlanmış etleri uzun ince şeritlere ayırın. Arzuya göre haşlama suyunu ayrı bir tencereye süzün.
Hazırladığınız yoğurtlu terbiye karışımını çorba tenceresine yavaş yavaş ekleyip hızlıca karıştırın. Etleri de katıp kısık ateşte, aralarda karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.Servisinde kullanmak üzere; tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritip kırmızı tatlı toz kırmızı biberi kısık ateşte yakın.Kıvam alan sıcak çorbaya kızgın tereyağını katıp karıştırdıktan sonra servis kaselerine paylaştırın. Kuru nane ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

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