Karbonatlı pankek nasıl yapılır bu tada doyum olmaz!

Karbonatlı pankek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Pankek yapıp bir türlü kıvamını tuturamayanlardan mısınız? O zaman doğru yerdesiniz! Karbonatlı pankek tarifi ile bu derdinize son vereceksiniz. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile enfes lezzet karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

1 adetyumurta

1,5 su bardağısüt(300 ml)

1 su bardağıun(130 gram)

1 tatlı kaşığıkarbonati

Hazırlanışı:

Yumurtayı geniş bir karıştırma kabına kırın. Sütü içerisine ekleyip güzelce çırpın. Yumurta sütün tamamen homojen olarak karıştığına emin olun.Ardından unu ve karbonatı ekleyip yavaş yavaş karıştırmaya devam edin. Bu sırada topaklanma olabilir, normaldir. Topaklar gidene kadar çırpıcıyla yavaş yavaş karıştırmaya devam edin.5 dakika kadar pankek harcını bu şekilde dinlendirin.Tercihen yapışmaz bir tava alın ve ocakta kısık-orta ateşte ısıtın. Ateşin çok yüksekte olmaması ve eşit bir şekilde tavayı ısıtması aynı renk ve kıvamda pankekler hazırlayabilmeniz için önemli. Ardından harcı karıştırın ve bir kepçe ile tavaya dilediğiniz boyutta pankekler yapacak şekilde dökün.Harçtan her aldığınızda hafifçe pankek harcını karıştırmayı unutmayın.Tavada pişen pankekin üst kısmında baloncuklar oluşup ardından göz göz olacaktır. Bu görüntü oluştuktan sonra çevirip diğer yanını pişirmeye başlayın.Çevirdikten 10-20 saniye sonra tavadan alın. Büyük boy hazırladıysanız daha uzun süre pişirmeniz gerekebilir.Harcınız bitene kadar pişirme işlemini tekrar edin. Ardından sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun!