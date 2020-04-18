Çocuğu vefat eden Harun Tan mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi!

Manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın küçük çocukları Pars, lenfoma tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tan, dün Kilyos'ta son yolculuğuna uğurlanan Pars'ın mezarına kadar gelerek görüntü almak isteyen basın mensuplarına ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bence yaptığınız şeyden utanın çünkü leşe üşüşen kargalar gibisiniz. Biraz empati. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın artık" diyerek öfke kustu.

''Yaptığınız şeyden utanın''

Evlat acısı yaşayan Harun Tan, dün Kilyos Mezarlığı'na gelerek görüntü almak isteyenlere "İnsanın en acılı gününde bile peşini bırakmıyorsunuz, mezarda acılı annenin, babanın burnun kamerayı dayamaya çalışıyorsunuz. Tabuttan çıkıp mezara giren bir bebeği çekmenin, göstermenin kime ne faydası olabilir ki ya da acılı anne babanın kardeşlerin gözyaşlarını çekmenin. Kim bu işe dur diyecek artık? Olmaz olsun böyle basın özgürlüğü hatta yerin dibine batsın. Bence yaptığınız şeyden utanın çünkü leşe üşüşen kargalar gibisiniz. Biraz empati. Hiçbir şey eskisi gibi olmasın artık" dedi.