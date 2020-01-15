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Evleneceksen Gel'in Solmaz Çiros'un son hali görenleri şoke etti!

Evleneceksen Gel programına danslarıyla damga vuran Solmaz Çiros'un son hali görenleri şaşırttı.

Evleneceksen Gel'in Solmaz Çiros'un son hali görenleri şoke etti!
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Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programının fenomen gelin adaylarından Solmaz Çiros'un, son halini gören tanıyamıyor. Evlilik programına danslarıyla damga vuran Çiros'un son halini görenler tanımakta güçlük çekiyor. 

Aldığı kilolarla dikkat çekti

Evleneceksen Gel programına danslarıyla damga vuran Solmaz Çiros yeni bir meleğe adım attı. Çiros İzmir'de güzellik açtı. Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Çiros, kadınlara seslenerek "Ve tüm kadınlarımıza sesleniyorum... girişimci olun, güçlü bireyler olun!" dedi. Son haliyle gündeme gelen Çiros'un aldığı kilolar ise dikkatlerden kaçmadı. 

Evleneceksen Gel'in Solmaz Çiros'un son hali görenleri şoke etti!

Yeni bir işe adım attı 

"Uzun zamandır, kendi geleceğim ve ailem için yeni bir iş kurma yolunda adımlar atıyorum. Benim için iş kurmak... Başkasının sermayesine, işine ortak olmak ya da bir yer kiralayıp, kapısına adımı yazdırmak, patroniçe pozları vermek demek değil. Ben bir iş kuracaksam, iş kadını olacaksam... Her konuda önce ve yalnızca kendime güvenmeliyim, birikimimle, bilgimle kendi kendime yetebilmeliyim, işimin her alanında en az birlikte çalıştığım insanlar kadar eğitim ve beceriye sahip olmalıyım. Bu sebeplerden ben bu yola siz fark etmeden çok önce çıktım, yolum uzun, yorucu, ağır ama adımlarım sağlamdı. İşe atılmadan önce uzun zaman gözlem, araştırmalar yaptım, meslek, işletme, pazarlama ve muhasebe kurslarına katıldım, çok çalıştım."

 

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