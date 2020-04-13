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Oyuncu Birce Akalay kimsenin bilmediği hastalığını ilk kez açıkladı!

Oyuncu Birce Akalay bir derginin canlı yayınına katılarak klostrobisi olduğunu ve evde kalmanın kendisi için zorlayıcı olduğunu dile getirdi.

Oyuncu Birce Akalay kimsenin bilmediği hastalığını ilk kez açıkladı!
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Koronavirüsün ülkemize yayıldığı tarihten beri evden çıkmayan oyuncu Birce Akalay, kimsenin bilmediği hastalığı hakkında itirafta bulundu. Akalay, karantinanın ilk gününde başka bir şehirde olduğunu ifade ederek yaşadığı zorlu süreçten bahsetti.

"Bu dönemde düşünmeye döndük"

Birce Akalay klostrofobi itirafında bulunarak "Şimdi evimdeyim. Ama klostrofobim var ve evde durmak çok zor benim için. Yeni yeni ‘zamanı etkili değerlendirme’ kafasına giriyorum. Düşünmeyi bloke etmişiz, bu dönemde onu anladım. Varlığım ve ihtiyaçlarımıza yönelik blokajlar indirmişiz. Bu dönemde düşünmeye döndük” şeklinde konuştu.

"Hepimizin eşitlendiği bir dönem"

Akalay, ayrıca koronavirüsün herkesi eşitlediğine inandığını da, "Her şeyi kendimiz yapıyoruz. Hepimizin eşitlendiği bir dönem" sözleri ile savundu.

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