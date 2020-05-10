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Lokma tatlısı nasıl yapılır Ramazan'da vazgeçilmeziniz olacak!

Oldukça kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz lokma tatlısına Ramazan sofralarınızda yer vermeye ne dersiniz?

Lokma tatlısı nasıl yapılır Ramazan'da vazgeçilmeziniz olacak!
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Bugün elmaelma.com olarak iftar sonrası tatlı ziyafetinde bugün ramazanın vazgeçilmez lezzeti lokma tatlısı ile karşınızdayız. Yapımı oldukça pratik ve basit  olan bu tatlıyı sizde evinizde deneyerek iftar sonrası sevdiklerinizle bu eşsiz lezzeti paylaşabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler: 

 1 su bardağı un
1/2 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığıtuz

Kızartmak için:

2,5 su bardağı ayçiçek yağı

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
1/2 adetl imon suyu

Yapılış aşaması; Toz şeker ve suyu derin bir tencereye aktarın. Aralarda karıştırarak, orta ateşte koyu bir kıvam alana kadar kaynatın. Limon suyunu da ekleyip, 2 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın ve soğuması için bir kenarda bekletin. Tatlının bir lokmalık hamurlarını hazırlamak için; unu karıştırma kabına alın. Orta kısmını açın. Kuru maya ve toz şekeri orta kısmına aktarın. Kenarlarda kalan unun üzerine tuzu şerpiştirin.Maya ve toz şekeri, ılık su ile ıslatarak yumuşatın. Hamuru, orta kısımdan kenar kısımlara doğru karıştırarak yoğurmaya başlayın. Kıvam alan hamuru ayrı bir kaba alın. Üzerini streç film ile kapladıktan sonra mayalanması için 30 dakika kadar bekletin. Ayçiçek yağını derin bir tavada kızdırın. Mayalanıp, kabaran hamuru son bir kez karıştırın. Bir kaşık yardımıyla aldığınız hamur parçalarını kızgın yağa bırakın. Kızgın yağda olan lokmaları, aralarda bir kevgir yardımıyla karıştırarak renk alana kadar kızarmalarını sağlayın. Pişen lokmaları bekletmeden, soğumuş şerbetin bulunduğu tencereye aktarın. Şerbeti içine çekmesi için 5 dakika kadar beklettikten sonra

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