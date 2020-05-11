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Kusunca oruç bozulur mu işte merak edilen sorunun cevabı!

Ramazan'da kusunca oruç bozulur mu? Ramazan'da en çok merak edilen sorulardan biri olan bu sorunun yanıtını sizler için öğrendik.

Kusunca oruç bozulur mu işte merak edilen sorunun cevabı!
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte orucu bozan şeyler merak konusu oldu. Bu konu hakkında birçok farklı görüş ortaya atılırken Diyanetin söylediği ise bambaşka. Bu şaibeli konuulardan biri de oruçluyken kusmak. Peki kusunca oruç bozulur mu? vücudun savunma mekanizmalarından biri olan ve istemsizce insanlar kusmak durumunda kalan kişi ne yapmalı? İşte tüm merak edilen bu soruların yanıtlarını Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan aldığımız bilgilerden öğrendik. İşte tüm merak edilenler!

Kusmak orucu bozar mı? 

Diyanet tarafından yapılan resmi açıklama şu şekilde; Kendiliğinden kusmakla oruç bozulmaz. Ancak kişinin kendi isteği ve müdahalesiyle meydana gelen kusma, “ağız dolusu” olması hâlinde, orucu bozar.

Hz. Peygamber(s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir.

 

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