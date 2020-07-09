search menu
search
close

Fahriye Evcen oğlu Karan ile yeni pozlarını paylaştı beğeni butonu çöktü!

Oyuncu Fahriye Evcen, 1 yaşındaki oğlu Karan'la yeni pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Evcen ve oğluna hayranlarının ilgisi büyük oldu.

Fahriye Evcen oğlu Karan ile yeni pozlarını paylaştı beğeni butonu çöktü!
-A A+

Meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında evlenen güzel oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz sene ilk bebeği Karan'ı kucağına aldı. Çocuğunun fotoğraflarını sosyal medyada çok sık paylaşmayan Evcen, bugün oğluyla peş peşe pozlarını paylaştı.

"Babası gibi keskin bakışlım"

Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı kucağına alarak çektiği selfieleri 10 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Evcen'in "Babası gibi keskin bakışlım" notuyla paylaştığı fotoğraflara 1 saatte 1 milyondan fazla beğeni geldi.

İşte Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la pozları...

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ege'nin incisi: İmam Bayıldı Ege'nin incisi: İmam Bayıldı
Yemek
Ağızda dağılan şahane lezzet: Tavada Fransız kurabiye Ağızda dağılan şahane lezzet: Tavada Fransız kurabiye
Tatlı
En Güncel Galeriler
Tansu Çiller'e gelin olacaktı son haliyle yok artık dedirtti!
Tansu Çiller'e gelin olacaktı son haliyle yok artık dedirtti!
Yakalandığı koronovirüsten bu besinler sayesinde kurtuldu!
Yakalandığı koronovirüsten bu besinler sayesinde kurtuldu!
Tatil sezonunu açan Nilperi'den peş peşe cesur pozlar!
Tatil sezonunu açan Nilperi'den peş peşe cesur pozlar!
Hiç böyle görmediniz! 70 yaşındaki usta oyuncudan bikinili pozlar!
Hiç böyle görmediniz! 70 yaşındaki usta oyuncudan bikinili pozlar!
Kraliyeti sarsan ihanet bombası! İşte Prens'in birlikte olduğu kadın!
Kraliyeti sarsan ihanet bombası! İşte Prens'in birlikte olduğu kadın!
Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızı güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızı güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Önceki Haberler
Bikini bölgenizdeki tüylerden kurtulmadan önce mutlaka okuyun!
Bikini bölgenizdeki tüylerden kurtulmadan önce mutlaka okuyun!
Acun Ilıcalı'nın torununun fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı!
Acun Ilıcalı'nın torununun fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı!
Böbreklerdeki taşı anında temizliyor!
Böbreklerdeki taşı anında temizliyor!
Mucize Doktor kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı!
Mucize Doktor kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı!
Geceleri artan bacak ağrısınız varsa dikkat!
Geceleri artan bacak ağrısınız varsa dikkat!
Survivor Mert, şampiyonluk adayını açıkladı! Destek istedi!
Survivor Mert, şampiyonluk adayını açıkladı! Destek istedi!
Selülitleri olay olan Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını açıkladı!
Selülitleri olay olan Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını açıkladı!
Üstelik mayasız: Dereotlu kıyır poğaça
Üstelik mayasız: Dereotlu kıyır poğaça
Yorumlar