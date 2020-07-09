Fahriye Evcen oğlu Karan ile yeni pozlarını paylaştı beğeni butonu çöktü!

Meslektaşı Burak Özçivit ile 2017 yılında evlenen güzel oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz sene ilk bebeği Karan'ı kucağına aldı. Çocuğunun fotoğraflarını sosyal medyada çok sık paylaşmayan Evcen, bugün oğluyla peş peşe pozlarını paylaştı.
"Babası gibi keskin bakışlım"
Fahriye Evcen, oğlu Karan'ı kucağına alarak çektiği selfieleri 10 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Evcen'in "Babası gibi keskin bakışlım" notuyla paylaştığı fotoğraflara 1 saatte 1 milyondan fazla beğeni geldi.
İşte Fahriye Evcen'in oğlu Karan'la pozları...