Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen'in hastalığı ne hastaneye kaldırıldı!

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen'in kanser hastalığının yeniden nüksettiği öğrenildi. Ramazan Evcen, geçtiğimiz yıl kanser hastalığına yakalanmış ve midesinin bir kısmı ameliyatla alınmıştı.Haberi duyan Fahriye Evcen kahroldu. Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in yanında olduğu ve destek verdiği öğrenildi.

ÖZEL HASTANEDE TEDAVİYE ALINDI

Ramazan Evcen'in kanseri yeniden ortaya çıktı. Baba Evcen, İstanbul'daki bir özel hastanede tedavi altına alındı. Fahriye Evcen bu haber sonrası kahroldu. . Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in yanında olduğu ve destek verdiği öğrenildi.



