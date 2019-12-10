Hatice evlenme teklifi aldı eski sevgilisi Ender Saraç mekanı bastı!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hatice, sevgilisi Ali Kemal Sarı'dan evlilik teklifi aldı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ali Kemal Sarı ile tanışma hikayesini anlatan ve "'Canım ben sana anca abla olurum' dedim" sözleri ile gündem olan şarkıcı Hatice, tam da bu sıralarda korku dolu anlar yaşadı. Ünlü şarkıcının eski sevgilisi Ender Ataç, tam da bu sıralarda mekanı bastı.

EVLİLİK TEKLİFİ ALDI, ESKİ SEVGİLİSİ MEKANI BASTI

Hatice, dün doğum gününü kutladığı sırada sevgilisi Ali Kemal Sarı, şarkıcıya evlenme teklif etti. Hatice ve arkadaşları o anları sosyal medyadan paylaştı.Sevgilisinden evlenme teklifi aldığı sıra Hatice'nin eski sevgilisi Ender Ataç mekanı bastı.

AYRILIĞI TWİTTER HESABINDAN DUYURMUŞTU

Şarkıcı Hatice, eşi Ramiz Özbay'dan boşandıktan sonra Ender Ataç ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hatice uzun süre beraber olduğu Ender Ataç'la ayrıldığını Twitter'dan "Ender Ataç ile ilişkim şu saat itibari ile bitmiştir. Allah Herkese hayırlı yazılar yazsın" sözleriyle duyurmuştu.