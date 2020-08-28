Polenta nasıl yapılır bu lezzete karşı koyamayacaksınız!

Bugün mutfağında farklı bir lezzete yer açmak isteyenler için polenta yemeğini araştırdık. İtalyan yemeği olan polenta orjinaliyle mısır irmiği, kaynar su ve tuzdan oluşan enfes bir tat. Polenta, sofralarda garnitür olarak servis ediliyor ve katılaştırılıp dilimler halinde de sunulabiliyor. Peki polenta nasıl yapılır? Gelin bu benzersiz lezzet nasıl yapılır bir göz atalım!

Polenta malzemeleri:

8 adet kalın kesilmiş pastırma

20 adet mantar

Koşer tuz ve taze çekilmiş karabiber

2 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı tam yağlı süt

1 orta boy soğan

2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

1/3 fincan rendelenmiş parmesan peyniri

Polenta için:

4 su bardağı su

1 su bardağı mısır irmiği

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz zerdeçal

75 gram tereyağı

100 gram rendelenmiş eski kaşar peynir

Üzeri için:

Taze kekik

Taze biberiye

Taze frenk soğanı

Yapılışı:

Öncelikle polentayı hazırlamaya başlayın. Polentayı pişireceğiniz tencereye su, zerdeçal ve tuzu koyun ve kaynatın. Su kaynayınca ocağın altını kısın ve mısır irmiğini ekleyin, yeniden kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca ocağın altını kısın ve arada karıştırarak 25 dakika pişirin. Karışıma rendelenmiş peynir ve tereyağını ekleyip, arada karıştırarak beş dakika daha ocakta tutun. Tabanı ve kenarlarını yağlı kağıtla kapladığınız kare veya dikdörtgen bir servis tabağına polentayı dökün ve kenara alın.

Fırını 180 dereceye getirin ve ısıtmaya başlayın. Orta bir tencerede yağı çıkana kadar pastırmayı 5-7 dakika arası pişirin ve bir tabağa alın. Daha sonra mantarları temizleyin, orta ve küçük boyuttaki mantarları kesmeden fırın tepsisine dizin. Mantaların üzerine tuz ve karabiber ekleyip fırına aktarın. Mantarlar yumuşayana kadar 25-35 dakika kadar pişirin.

Pastırmayı pişirdiğiniz tencerede tavuk suyunu, sütü ve arpacık soğanı kaynamaya bırakın. Kaynayan karışımın içerisine polentayı yavaş yavaş ekleyin ve karıştırmaya başlayın. Daha sonra içerisine tereyağı ve parmesanı da ekleyerek karıştırmaya devam edin. Karabiber ve tuz ile tatlandırın. Servis etmek için, polentaları kaselere bölün ve üzerini kavrulmuş mantar ve pastırma ile doldurun. Kekik, biberiye ve frenk soğanı ile süsleyin. Afiyet olsun.