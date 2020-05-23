search menu
search
close

Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu

Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla ile eşi Gala Caldirola'nın çıplak fotoğraf paylaşması sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
-A A+

Fenerbahçeli Mauricio Isla ve model eşi Gala Caldirola'nın koronavirüs sürecinde yaptıkları sosyal medya paylaşımları gündem yaratmaya devam ediyor.  Isla ile model eşi  son olarak birbirlerine sarılmış bir şekilde çıplak fotoğraf paylaşması sosyal medyada gündem oldu. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı. 

Dans yarışmasına katılmıştı 

Sarı lacivertli takımın yengesi, eşinin tüm itirazlarına rağmen şubatta bir dans yarışmasına katılmak için ülkesine gitmişti. Salgın nedeniyle program yarım kalınca Türkiye'ye dönmüş, öğrenci yurdunda karantina altındayken eşi ile arasındaki buzları eritmeyi başarmıştı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptıkları şoke etti! Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptıkları şoke etti!
Magazin
Yazın en sevilen meyvesi kirazın bu faydası şaşırtıyor! Yazın en sevilen meyvesi kirazın bu faydası şaşırtıyor!
Sağlık
En Güncel Galeriler
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Kainat güzelinin pozları sosyal medyayı salladı!
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Emrata, yeni koleksiyonunu eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı!
Emrata, yeni koleksiyonunu eşiyle verdiği samimi pozlarla tanıttı!
Gülben Ergen'in abisi nasıl öldürüldü işte tüm ayrıntılar!
Gülben Ergen'in abisi nasıl öldürüldü işte tüm ayrıntılar!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
İşte hayranı olduğumuz ünlülerin ilginç takıntıları ve korkuları!
İstanbul'u terketmişti! Doğayla iç içe yeni yaşamını anlattı!
İstanbul'u terketmişti! Doğayla iç içe yeni yaşamını anlattı!
Önceki Haberler
Cami hoparlörlerinden şarkısı çalınan isim de olaya sert çıktı!
Cami hoparlörlerinden şarkısı çalınan isim de olaya sert çıktı!
Bayrama yakışacak lezzet: Kaygana tarifi
Bayrama yakışacak lezzet: Kaygana tarifi
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Çıtır çıtır lezzet: Halka tatlısı tarifi
Çıtır çıtır lezzet: Halka tatlısı tarifi
Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Tavuklu keşkek tarifi
Bayramın vazgeçilmez lezzeti: Tavuklu keşkek tarifi
Aman dikkat! Bu hastalık karın şişliğine sebep oluyor!
Aman dikkat! Bu hastalık karın şişliğine sebep oluyor!
Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser aralarındaki buzları eritti!
Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser aralarındaki buzları eritti!
Sağlıklı, dolgun ve güçlü saçların sırrı burada!
Sağlıklı, dolgun ve güçlü saçların sırrı burada!
Yorumlar