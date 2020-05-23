Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu

Fenerbahçeli Mauricio Isla ve model eşi Gala Caldirola'nın koronavirüs sürecinde yaptıkları sosyal medya paylaşımları gündem yaratmaya devam ediyor. Isla ile model eşi son olarak birbirlerine sarılmış bir şekilde çıplak fotoğraf paylaşması sosyal medyada gündem oldu. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Dans yarışmasına katılmıştı

Sarı lacivertli takımın yengesi, eşinin tüm itirazlarına rağmen şubatta bir dans yarışmasına katılmak için ülkesine gitmişti. Salgın nedeniyle program yarım kalınca Türkiye'ye dönmüş, öğrenci yurdunda karantina altındayken eşi ile arasındaki buzları eritmeyi başarmıştı.