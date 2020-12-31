search menu
search
close

Fenomen Duygu Özaslan taytıyla poz verdi! Bir detaya yorum yağdı!

Kilolu halleri çok konuşulan ve hızla zayıflayan Duygu Özaslan, taytlı pozlarını yayınladı. Özaslan'ın kirli aynası ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Fenomen Duygu Özaslan taytıyla poz verdi! Bir detaya yorum yağdı!
-A A+

Geçtiğimiz yaz ayında paylaştığı bikini pozlarla takipçilerinin çektiği fotoğraflar arasında ciddi bir fark olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, kısa sürede fazla kilolarından kurtuldu. Özaslan'ın paylaşımındaki bir detay takipçilerinin dikkatini çekti.

Taytlı pozlarını paylaştı

Vaktinin büyük bir kısmını spor salonunda geçiren YouTuber eski formuna kavuştu. Özaslan, kilo verdikten sonra sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaşmaya başladı. 

"Bari aynanı temizle"

Duygu Özaslan, "Nediyosun" notunu yazdığı paylaşımın ardından hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Bu kez aynasının kirliliğiyle gündeme gelen Özaslan'a, takipçilerinden "Bari aynanı temizle" şeklinde yorumlar geldi.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Leziz mi leziz: Portakallı ayvalı kereviz tarifi Leziz mi leziz: Portakallı ayvalı kereviz tarifi
Yemek
Bu fotoğraf tepki çekmişti! Özcan Deniz'den açıklama geldi! Bu fotoğraf tepki çekmişti! Özcan Deniz'den açıklama geldi!
Magazin
En Güncel Galeriler
Hadise'nin O Ses Türkiye şıklığı için harcadığı para dudak uçuklattı!
Hadise'nin O Ses Türkiye şıklığı için harcadığı para dudak uçuklattı!
Kylie Jenner'ın tatil paylaşımları sosyal medyayı yıktı geçti!
Kylie Jenner'ın tatil paylaşımları sosyal medyayı yıktı geçti!
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Ünlülerden Aylin Sözer paylaşımları! Aylin Sözer vahşice öldürülmüştü!
Ünlülerden Aylin Sözer paylaşımları! Aylin Sözer vahşice öldürülmüştü!
Aileye yeni bir üye katılıyor! Gül Sunal eşine haberi böyle verdi!
Aileye yeni bir üye katılıyor! Gül Sunal eşine haberi böyle verdi!
Siyah iç çamaşırıyla kar üzerinde poz verdi! Beğeni yağdı!
Siyah iç çamaşırıyla kar üzerinde poz verdi! Beğeni yağdı!
Önceki Haberler
Maya maskesi ile cildinizdeki lekeleri yok edin!
Maya maskesi ile cildinizdeki lekeleri yok edin!
Bozanın bu faydasına inanamayacaksınız!
Bozanın bu faydasına inanamayacaksınız!
Yer fıstığının bilinmeyenleri şaşırtıyor!
Yer fıstığının bilinmeyenleri şaşırtıyor!
Saç dökülmenizi yumurta maskesiyle durdurun!
Saç dökülmenizi yumurta maskesiyle durdurun!
Sosyal medya çalkalandı! SMA hastalarıyla ilgili sözlerine tepki yağdı
Sosyal medya çalkalandı! SMA hastalarıyla ilgili sözlerine tepki yağdı
Yılın en çok konuşulan dizileri belli oldu! Zirveyi bakın kim kaptı!
Yılın en çok konuşulan dizileri belli oldu! Zirveyi bakın kim kaptı!
Sezeryan sonrası normal doğum riskli mi?
Sezeryan sonrası normal doğum riskli mi?
Zara olduğu iddia edilmişti! Demet açtı ağzını yumdu gözünü!
Zara olduğu iddia edilmişti! Demet açtı ağzını yumdu gözünü!
Yorumlar