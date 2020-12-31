Fenomen Duygu Özaslan taytıyla poz verdi! Bir detaya yorum yağdı!

Geçtiğimiz yaz ayında paylaştığı bikini pozlarla takipçilerinin çektiği fotoğraflar arasında ciddi bir fark olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, kısa sürede fazla kilolarından kurtuldu. Özaslan'ın paylaşımındaki bir detay takipçilerinin dikkatini çekti.

Taytlı pozlarını paylaştı

Vaktinin büyük bir kısmını spor salonunda geçiren YouTuber eski formuna kavuştu. Özaslan, kilo verdikten sonra sosyal medya hesabından cesur pozlarını paylaşmaya başladı.

"Bari aynanı temizle"

Duygu Özaslan, "Nediyosun" notunu yazdığı paylaşımın ardından hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Bu kez aynasının kirliliğiyle gündeme gelen Özaslan'a, takipçilerinden "Bari aynanı temizle" şeklinde yorumlar geldi.