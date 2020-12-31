Bozanın faydaları neler öksürüğü durduran mucize içeçecek!

Kış aylarının sevilen ve vazgeçilemeyen içeçeceği bozanın insan sağlığına ne kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Evet yalnış duymadınız! Öksürüğü durdurmasından tutun da rahat bir uyku sağlamasına kadar pek çok konuda fayda sağlayan bozanın daha birçok bilinmeyen faydasını sizler için araştırdık. İşte bozanın faydaları!

Öksürüğe İyi Gelir

Kış mevsiminde yaşanan öksürük ve solunum yolları enfeksiyonlarını önlemenin en basit yolu boza içmekten geçiyor. İçerisinde bulundurduğu vitaminleri sayesinde soğuk algınlığı ile savaşan boza öksürüğü durdurup, solunum yollarını rahatlatıyor.

Anne Sütünü Artırır

Sütü olmayan anneler için mucize bir içecektir. İçerisindeki zengin mineral ve vitaminler sayesinde anne sütünün arttırılmasına yardımcı olur.

Kanserle mücadele eder

boza vücudun direnç seviyesinin artması lazım olan mineral, vitamin ve bol oranda antioksidanı bulundurduğu için bünyenin savunma sistemini geliştirerek kanserle mücadelede mühim rol oynar. Kısaca boza içerek vücut direncini çoğaltarak kanser riski en aza indirilebilir.

Enerji Verir

Bozanın bir başka faydası da enerji vermesidir. Bilhassa sporcuların bu nedenle bolca tükettiği bozayı hamilelerde kaybettikleri gücü geri kazanmak için gönül rahatlığıyla tüketebilmektedir.

Rahat Bir Uyku Sağlar;

Gün içerisinde tüketilen bir bardak boza gece yattığınız zaman rahat bir uyku sağlar.