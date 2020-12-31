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Yer fıstığının faydaları tam bir antioksidan kaynağı!

Özellikle son yıllarda hayatımıza hızlı bir giriş yapan tam bir antioksidan kaynağı olan yer fıstığının bilinmeyenlerini duyunca çok şaşıracaksınız.

Yer fıstığının faydaları tam bir antioksidan kaynağı!
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Özellikle son zamanlarda hayatımıza hızlı bir giriş yapan yer fıstğının bilinmeyenlerini duyunca çok şaşıracaksınız. Son derece sağlıklı ve lezzetli olan bu yemiş insanlar tarafından oldukça hızlı tüketilmeye başlandı. Biz de hayatımıza bu denli hızlı bir giriş yapan yer fıstığı hakkında tüm bilinmeyenlerin neler olduğunu sizler için araştırdık.

 Çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır

İnsanlar tarafından oldukça sık bir şekilde tüketilen yer fıstığı lezzetli olmasının yanı sıra oldukça güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Yer fıstığı aynı zamanda içerisinde bol miktarda besin, mineral ve vitaminde barındırmaktadır. İçerisinde bulundurduğu bu vitamin ve mineraller sayesinde gelişmeyi ve büyümeyi de desteklemektedir. 

 14. yüzyıldan beri var! 

Bu lezzetli ve sağlıklı yemiş 14. yüzyıldan beri var. Hepimizin düşündüğünden daha eski olan bu yemişin Aztekler tarafından ortaya çıkarıldığına inanılıyor. 

Arachibutyrophobia adında bir hastalığı var! 

Arachibutyrophobia ismini daha önce duydunuz mu? Bu fıstık ezmesinin yerken damağa yapışma korkusudur. 

Alzheimer Riskini Azaltıyor 

Alzheimer, beyin dokusuna zarar vererek zihinsel becerileri kısıtlayan bir hastalıktır. İçerdiği niasin adındaki madde sayesinde yer fıstığı, yaşlılık dolayısıyla oluşan bunamaların da önüne geçiyor.

Saçları ve cildi güzelleştiriyor

Yer fıstığının saçları ve cildi güzelleştirdiğini biliyor muydunuz? İçerisinde bulundurduğu E vitamini sayesinde cildin pürüzsüz bir görünüm kazanmasını sağlar. Bunun yanı sıra saçlar içinde oldukça faydalıdır. Saçları güçlendirir, ışıltı verir. 

 

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