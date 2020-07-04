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Ayak bileği nasıl zayıflar işte en etkili formülü!

Kalın ayak bileği nasıl incelir? Ayak bileği nasıl zayıflar? İşte seksi bacakların ilk koşulu olan ince ayak bileklerine sahip olmanın yolları!

Ayak bileği nasıl zayıflar işte en etkili formülü!
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Kadınlar için güzel bacaklara sahip olmanın ilk koşulu olan ayak bileğinin ince olması epey önem verilen konulardan biridir. İnce bacaklara sahipseniz, ayak bileklerinizde bu doğrulda ince oluyor. Fakat ayak bilekleri çok kolay bir şekilde yağ tutmaktadır. Peki ayak bileklerinin kalın olmasından şikayetçi olanlar ne yapmalıdır? Kalın ayak bileği nasıl incelir? Ayak bileği nasıl zayıflar? İşte seksi bacakların ilk koşulu olan ince ayak bileklerine sahip olmanın yolları! 
 

AYAK BİLEKLERİNİZİ ÇABUCAK İNCELTMENİN SIRRI BU HAREKETLERDE! 

Kalın ayak bileklerinizi inceltmenin ilk koşulu egzersiz yapmaktır. Eğer yoğun ve hızlı bir şekilde ayak bileklerinizi inceltmek istiyorsanız yapmanız gereken tek şey, parmaklarınızın üstünde yğkselmek ve 10 saniye beklemek ve yeniden yere basmak. Hepsi bu kadar. Bir diğer hareket ise, bacağınızı öne doğru parmak uçlarınız yere basacak şekilde (tıpkı bir balerin gibi) uzatın. Yine 10 saniye bekleyip diğer bacağınıza geçin.Hergün 3 er dakika uygulamanız yeterli olacaktır. 

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