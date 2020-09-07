Aşk 102 oyuncuları Kubilay Aka ve Alina Boz koronavirüse yakalandı!

Ay Yapım'ın dijital yayın platformu Netflix için çektiği Aşk 102 dizisinin setinde koronavirüs şoku yaşanıyor. Yapım şirketinin çalışanlar için düzenli olarak yaptırdığı koronavirüs testlerinde başrol oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka'nın sonuçları pozitif çıkması paniğe yol açtı. Dizi çekimleri durduruldu.

Alina evde karantinada

Genç oyuncu Alina Boz'un yapım şirketi tarafından rutin yapılan korona testi bu sefer pozitif çıktı. 14 günlük ev karantinası başlayan oyuncunun herhangi bir şikayetinin olmadığı öğrenildi.

"Covid kime bulaştığını bilmiyor"

Oyuncularda koronavirüs çıkmasıyla dizinin çekimleri bir süreliğine durduruldu. Çukur dizisinde de oynayan Aka, ise Twitter hesabından "Sıkıntı yok. Bu covid kime bulaştığını bilmiyor" açıklamasını yaptı.