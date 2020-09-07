search menu
search
close

Aşk 102 oyuncuları Kubilay Aka ve Alina Boz koronavirüse yakalandı!

Netflix dizisi Aşk 102'nin başrolünde yer alan Kubilay Aka ile Alina Boz'un koronavirüse yakalanması nedeniyle dizinin çekimlerine ara verildi.

Aşk 102 oyuncuları Kubilay Aka ve Alina Boz koronavirüse yakalandı!
-A A+

Ay Yapım'ın dijital yayın platformu Netflix için çektiği Aşk 102 dizisinin setinde koronavirüs şoku yaşanıyor. Yapım şirketinin çalışanlar için düzenli olarak yaptırdığı koronavirüs testlerinde başrol oyuncuları Alina Boz ve Kubilay Aka'nın sonuçları pozitif çıkması paniğe yol açtı. Dizi çekimleri durduruldu.

Alina evde karantinada

Genç oyuncu Alina Boz'un yapım şirketi tarafından rutin yapılan korona testi bu sefer pozitif çıktı. 14 günlük ev karantinası başlayan oyuncunun herhangi bir şikayetinin olmadığı öğrenildi.

"Covid kime bulaştığını bilmiyor"

Oyuncularda koronavirüs çıkmasıyla dizinin çekimleri bir süreliğine durduruldu. Çukur dizisinde de oynayan Aka, ise Twitter hesabından  "Sıkıntı yok. Bu covid kime bulaştığını bilmiyor" açıklamasını yaptı.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Nusret'ten Lübnan'a yardım için rekor ciro! Nusret'ten Lübnan'a yardım için rekor ciro!
Magazin
İnce ayak bileğine sahip olmak istiyorsanız... İnce ayak bileğine sahip olmak istiyorsanız...
Güzellik
En Güncel Galeriler
Yılan Hikayesi Memoli'nin son haline bakın! Yeni imajıyla şaşırttı!
Yılan Hikayesi Memoli'nin son haline bakın! Yeni imajıyla şaşırttı!
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale geldi!
Şarkıcı Lara, geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmaz hale geldi!
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Tarık Akan'ın torunu Gece, dedesinin kopyası!
Cem Yılmaz çocukluk fotoğrafını paylaştı! Oğluyla benzerliği şaşırttı!
Cem Yılmaz çocukluk fotoğrafını paylaştı! Oğluyla benzerliği şaşırttı!
Güzel oyuncu imaj değiştirdi! Beğeniler yağmur olup yağdı!
Güzel oyuncu imaj değiştirdi! Beğeniler yağmur olup yağdı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
İlayda Akdoğan, bikinili pozlarını paylaştı! Instagram yıkıldı!
Önceki Haberler
Anksiyete krizlerini atlatmakta zorlanıyorsanız...
Anksiyete krizlerini atlatmakta zorlanıyorsanız...
Deniz Seki kaldığı kral dairesini öve öve bitiremedi!
Deniz Seki kaldığı kral dairesini öve öve bitiremedi!
Başarılarıyla adından söz ettiren yarışmacı, MasterChef'e veda etti!
Başarılarıyla adından söz ettiren yarışmacı, MasterChef'e veda etti!
Bol malzemeleri enerji veren Fransız tostunu hiç denediniz mi?
Bol malzemeleri enerji veren Fransız tostunu hiç denediniz mi?
Kensington Sarayı'nda ceset paniği! Prensin konutunda bulundu!
Kensington Sarayı'nda ceset paniği! Prensin konutunda bulundu!
Merve Özbey bebeğinin cinsiyetini açıkladı!
Merve Özbey bebeğinin cinsiyetini açıkladı!
Survivor Aycan bikinili pozlarını eleştirenlere rest çekti!
Survivor Aycan bikinili pozlarını eleştirenlere rest çekti!
'Kendi yatağımda aldatıldım' dedi! Eşini affetti!
'Kendi yatağımda aldatıldım' dedi! Eşini affetti!
Yorumlar