Nusret Gökçe, Etiler şubesinden günlük kazancı 442 bin TL'yi Lübnan'a bağışladı!

Tuz serpme hareketiyle sosyal medyada viral olan ve milyonlarca kişi tarafından tanınan sosyetik kasap Nusret Gökçe örnek bir kampanyaya imza attı. Gökçe, Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından Lübnan halkına destek olmak amacıyla "Biz Bir Aileyiz" sloganıyla uluslararası bir yardım kampanyası başlattı.

442 bin TL bağışladı

Türk Kızılay işbirliğiyle yürütülen kampanyaya Etiler Nusr-Et şubesinin 5 Eylül'de elde edilen ciroyu bağışlandı. Restoranın sahibi Nusret Gökçe, bir günde yaptıkları 442 bin 761 TL'lik ciroyu Lübnan halkına destek için bağışladıklarını, ayrıca bu zamana kadar yaptıkları rekor ciro olduğunu dile getirdi. Gökçe, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Biz bir aileyiz. Olan olmayana verecek" notunu yazdı.