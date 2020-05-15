Koronavirüs önlemleri kapsamında çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı!

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur, pek çok dizide olduğu gibi koronavirüs sebebiyle çekimlerine bir süre ara vermişti. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Koçak Köstendil ve Perihan Savaş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin akıbeti belli oldu.

Sezon finali kararı

Ay Yapım'ın yaptığı açıklamaya göre Çukur dizisi sezon finali yaptı. Dizinin 4. sezonunda yeni bölüm çekimlerine ise Temmuz sonu ya da Ağustos başında başlanacağı ifade edildi.

Çukur son bölümde ne olmuştu?

Ekranların çok izlenen dizisi Çukur, son olarak 93. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Çukur 93. bölümde ağabeyleri ile sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.