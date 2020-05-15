Egzamaya ne iyi gelir turpgillerle beslenin!

Genellikle ellerde görülen egzama vücudun her bölgesinde çıkabiliyor. Deride kızarıklık, yanma ve kaşıntıya yol açan egzama, oldukça can sıkıcı bir cilt problemi. Yedikleriniz egzamanın sebebi olmayabilir, ancak beslenmenize dikkat ederek bu sorunun üstesinden gelebilirsiniz. Egzamanızı rahatlatacak yiyecekleri sizin için sıraladık!

Turpgiller



Egzama oluşumunda itici faktör zayıf karaciğer fonksiyonudur. Karaciğeriniz, vücudun geri kalanına geçmeden önce sindirim sisteminden gelen kanı filtrelemekten sorumludur. Bununla birlikte, karaciğere toksinlerle aşırı yüklendiğinde ve gıda alerjilerinden gelen ürünler tarafından enflamatuar olduğunda, işlevini tam olarak gerçekleştiremez. Turpgiller, karaciğerdeki toksinlerden kurtulmanızda yardımcı olur.

Probiyotikler

Probiyotikler, sizi bağışıklık fonksiyon bozukluğuna karşı koruyarak ve egzamanın iki temel nedeni olan iltihabı azaltarak egzamayı kolaylaştırabilen 'iyi' bakterilerdir. Lactobacillus ve bifidobacterium bakterileri tipik olarak yoğurt, su bazlı kefir, çiğ peynir; natto, tempeh ve miso gibi fermente edilmiş soya ürünleri; fermente çay Kombucha, lahana turşusu ve kimchi gibi fermente sebzelerde bulunur.

D Vitamini

D vitamininin varlığı, vücudunuzda çeşitli sistemleri etkiler. Deride güneşe maruz kalmaya yanıt olarak bir kolesterol formu olarak üretilir ve yabani yağlı balıklar, D vitamini açısından zenginleştirilmiş mantarlar ve tereyağı gibi gıdalarda da bulunur. D vitamini bir immünomodülatördür yani bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Bu da egzamanın oluşmasını engeller.

Zerdeçal

Zerdeçal, Asya kültüründe yaygın olarak yenilen bir baharattır. Bu baharat, egzama tedavisinde kullanılan anti-enflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip doğal olarak oluşan bir aktif bileşen olan kurkumin içerir. Araştırmalar, kurkumin'in bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve egzama dahil otoimmün bozukluklara yardımcı olan bir antioksidan olan tükenmiş glutatyon seviyelerini geri yüklediğini bulmuştur.