Toksik bir ilişki nedir sürekli tedirgin ve stresli olmanıza yol açar!

Kötü ilişkiler, fiziksel ve mental olarak yıpranmanıza, kalp kırıklıkları yaşamanıza sebep olabilir. Yanlış partner seçimi, sürekli zihinsel ve duygusal saldırılara maruz kalmanın bir sonucu olarak anksiyete, depresyon ve travma belirtileri gösterir. Ancak bunu tersine çevirip hayatınıza kötü insanların girmesini engelleyebilirsiniz.

Kötü ilişki nedir?

İhtiyacımız olan, olumlu bir ilişki bizi besleyer ve ihtiyaçlarımızı karşılar. 'Kötü' bir ilişki, ihtiyaçlarımızın karşılanmadığı toksik bir durum anlamına gelir. Sevgi içeren hiçbir ortam sizi sürekli tedirgin ve stresli hissettirmemelidir. Kişi stresli ve tedirgin hissettiği ilişkilerde kendini değiştirmeyi dener bu da temel inançlarınıza ihanet etmek veya kendinizi destek sistemlerinizden soyutlama gibi sorunlara neden olur.

Olumsuz ilişki kalıpları çocukluk dönemi travmalarından kaynaklanıyor

İlişkileri ilk öğrendiğinizde gözlemlediğiniz davranışlar, romantik ilişkilere yetişkin olarak yaklaşma biçiminizde tekrar tekrar ortaya çıkabiliyor. Olumsuz ilişki kalıpları (ve travma) genellikle erken çocukluk döneminden kaynaklanır ve genellikle ebeveynleriniz ile olan ya da aralarında tanık olduğunuz ilişkiyi yansıtır.

Ebeveynlerden biri duygusallığını göstermiyorsa, duygusal olarak kullanılamayan bir ortağa ilgi duyma olasılığınız daha yüksektir; diğer ebeveyniniz aşırı talep ediyorsa, aynı nitelikleri sergileyen partnerler arama olasılığınız daha yüksektir. Sebebi ne olursa olsun, en önemli şey kötü partnerleri seçme şeklini tanımış olmanız ve burada değişiklik yapmaya hazır olmanızdır.

Kendinizi tanıyın

Kendinizle ilgili sahip olduğunuz temel inançlara ve bu inançların seçimlerinizi nasıl etkilediğine bakmanız, seçimlerinizin doğru yönde olmasına etki edecektir.

Sınırlarınızı tanımlayın

Kendinizi tanımanız sınırlarınızı belirlemenizde çok daha kolay olacaktır. Sınırlarınızı ifade ederken, kendinize açık, rahat ve güvenli bir alan tutmanızı sağlarken, diğerlerine kendilerinden ihtiyaç duyduğunuz davranış standardını bilmelerine izin veriyorsunuz.

İlişkilerinizi zenginleştirin

Mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi, yalnızca güçlü bir destek ağı sağlamakla kalmaz, sınırlarınızı belirlemeye çalışmanız için güvenli bir yer sağlar. Çoğu zaman, ilişkilerdeki seçimlerimiz, eksik olduğumuzu düşündüğümüz bir şey bulma arzusuyla belirlenir. Kendiniz için sevgi ve şefkat bularak ve hayatımızda bizi en iyi tanıyanlarla daha derin samimiyet kurarak; bir ihtiyacı karşılamak yerine bizi beslemek için var olan pozitif romantik etkileşimlere ilerleyebiliriz.

Gerçekliğe odaklanın

Romantik fantazi diyarında mı yaşıyorsun? Yeni tanıştığın biriyle geleceğini hayal ediyor musun? Eğlenceyi görmezden gelmeyi seçerek umutlarını birisinin potansiyeline bağlıyor musun? Yalnız değilsiniz. Ancak fazla hayal kurmamak, daha az incinmenize neden olacak.