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Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le olan pozu olay oldu!

Kanal D'deki görevini bırakan ve 7 yıllık eşinden anlaşmalı olarak boşanan Buket Aydın'ın Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le olan fotoğrafları gündem oldu.

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le olan pozu olay oldu!
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Modacı Barbaros Şansal, geçtiğimiz günlerde Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın'ın Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le olan fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Aydın, bu fotoğraflarla gündeme gelmesinden sonra aşk iddialarına tepki gösterdi.

Emir Sarıgül'le olan pozu olay oldu

"Yeni bir hayata başlayacağım" açıklamasıyla Kanal D Ana Haber'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, yedi senelik eşi Erce Baykal'dan da ayrılmıştı. Aydın'ın boşanmasının ardından sosyal medyaya bir fotoğraf damga vurdu.

"Emir Sarıgül'den özür diliyorum"

Buket Aydın'ın siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le fotoğrafı aşk iddialarını alevlendirdi. Sunucudan aşk iddialarına yanıt gecikmedi. Aydın, yaptığı açıklamada, "Telefonumda ve instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan sadece birini alıp kötü niyetli biçimde servis edenleri Allah'a havale ediyorum. Arkadaşım Emir Sarıgül'den de ona istemeden verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum" dedi.

 

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