Tavada tavuk şiş nasıl yapılır mangal lezzetinde!

Çok fazla zamanınızı almayacak, sevdiklerinizle keyfini çıkaracağınız farklı bir tarif için tavada tavuk şiş ideal bir seçim. Dışarıda tükettiğiniz tavuk şişten çok daha lezzetli, hafif ve sağlıklı bu tarif sizi mest edecek. Peki tavada tavuk şiş nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tadına doyum olmayan tavuk şiş tarifi...

Malzemeler:

2 adet bütün tavuk göğüs

1 yemek kaşığı sulu yoğurt/ayran

1 tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kekik

1 yemek kaşığı zeytinyağ

1/2 çay bardağı sıvıyağ

Yapılışı:

Tavuğu büyük küpler halinde doğrayın. Yoğurt, salça, tuz, zeytinyağ ve baharatları ekleyip harmanlayın. Buzdolabında yarım saat bekletin. Tavukları şişlere dizin. Sıvıyağı geniş bir tavada kızdırın. Şişlerin her yanını iyice kızartın. Lavaşın üzerine alıp doğranmış soğan, közlenmiş domates ve biberle servis yapın. Afiyet olsun!