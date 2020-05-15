search menu
search
close

Ökse otu nedir depresyon ve stresten koruyor!

Genellikle çay yapılarak tüketilen ökse otu, vücudu rahatlatıcı etkisiyle depresyon ve stresi engelliyor. İşte ökse otunun bilinmeyen faydaları!

Ökse otu nedir depresyon ve stresten koruyor!
-A A+

Eski çağlardan beri, hastalıkları tedavi etmede kullanılan ökse otunun faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle birçok kişinin sorunu olan depresyon ve stresten, sinirleri rahatlatarak kurtarıyor. Ökse otu sağlık için ne kadar faydalı olsa da tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü ökse otunun yaprakları ve sap kısmı zehirlidir. Ve bu kısımların kesinlikle tüketilmemesi şart. Ökse otunun faydalarına gelin birlikte bakalım...

Ökse otu nedir?

Bilim literatüründe Viscum alba loranthaceae olara adlandırılan ökse otu, çam, meşe, huş ağacı ve elma gibi çok çeşitli konak ağaçlarda yetişen hemiparaziter (asalak) bir bitkidir. Beyaz-şeffaf renkte, yapışkan ve yumuşak meyveleri potansiyel olarak toksiktir ve kullanılmaz. Ökse otu, genel olarak ilkbahar ve sonbaharın ilk aylarında toplanır. İşte ökse otunun sağlığa faydaları...

Üst solunum yollarına iyi geliyor

Ökse otu, solunum sistemindeki tahrişi azaltmaya yardımcıdır. Ayrıca öksürük, boğaz ağrısı, bronşit ve göğüs sıkışmasını tedavi etmek için de kullanılır.

Uyku problemlerini gideriyor

Uykusuzluk ve huzursuzluk probleminiz varsa, ökse otuyla hazırlanan çaylar bu duruma çözüm olacaktır. Ökse otu, sinir sisteminde yatıştırıcı bir etki göstererek dinlendirici bir uyku uyumanıza yardımcı olmaktadır.

Strese iyi gelir

Ökse otu, uykusuzluk, anksiyete, stres ve depresyon gibi hastalıklara sahip olanların sinir sistemini rahatlatır, stres hormonlarını azaltır.

Tansiyonu dengeler

Ökse otu, insanları etkileyen hipertansiyon üzerinde ölçülebilir bir etkisi vardır. Hipertansiyonu azaltarak felç, kalp krizi ve koroner kalp hastalığını önlemeye yardımcı olur. Tansiyonun yükselmesini de düşmesini de engeller.

Kanserle şavaşıyor

Ökse otu kanser karşıtı aktiviteye sahiptir. Kemoterapi sonrasında hastalarının durumunu hafifletmek için yardımcı olur. Ayrıca, ökse otu kanser hücrelerinin ölümüne de neden olur. Ökse otunun kanser tedavisinde etkili olmasının nedenlerinden biri de bağışıklık sistemini güçlendirip vücudun hastalıklara karşı korumasıdır.

Ökse otu çayı tarifi

1 fincan soğuk suyun içerisine ince ince kıyılmış 1 çay kaşığı ökse otu ekleyin. Karışımı 1 gün oda sıcaklığında bekletin. Daha sonra ısıtarak için.

Önemli not: Ökse otu çiğ tüketildiğinde nöbetlere neden olabilir. Anafilaktik şokunda dâhil olduğu ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ökse otu tüketmeye başlamadan önce doktorunuza danışmanız daha iyi olacaktır. Hamile ve emziren kadınların ökse otu tüketmesi önerilmez.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İftar sofraları için: Tavada tavuk şiş tarifi İftar sofraları için: Tavada tavuk şiş tarifi
Yemek
Egzamaya iyi gelen 4 harika yiyecek! Egzamaya iyi gelen 4 harika yiyecek!
Hastalıklar
En Güncel Galeriler
"Estetiksizim" diyen Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!
"Estetiksizim" diyen Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!
Pırasanın bu faydasını duyunca yemeden duramayacaksınız!
Pırasanın bu faydasını duyunca yemeden duramayacaksınız!
Gülben Ergen bebek düşürdü peki çocuk kimden bir de fotoğraf var!
Gülben Ergen bebek düşürdü peki çocuk kimden bir de fotoğraf var!
Yeşilçam'ın kötü kraliçesine bir de şimdi bakın!
Yeşilçam'ın kötü kraliçesine bir de şimdi bakın!
Kendall'ın dantelli iç çamaşırlı pozuna milyonlarca beğeni yağdı!
Kendall'ın dantelli iç çamaşırlı pozuna milyonlarca beğeni yağdı!
Güzelliğiyle büyüleyen genç kadının mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Güzelliğiyle büyüleyen genç kadının mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Önceki Haberler
Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı!
Müge Boz'dan kızıyla yeni paylaşım! Beğeni butonu çöktü!
Müge Boz'dan kızıyla yeni paylaşım! Beğeni butonu çöktü!
Cildi derinlemesine temizleyen maske tarifleri!
Cildi derinlemesine temizleyen maske tarifleri!
Ünlü şarkıcı babasının 4 öpücük kuralını anlattı! Bomba açıklama!
Ünlü şarkıcı babasının 4 öpücük kuralını anlattı! Bomba açıklama!
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar
Survivor ekibi İstanbul'a geldi, karantinada kalacaklar
Dünyaevine giren oyuncu nikah esnasında öyle bir şey yaptı ki!
Dünyaevine giren oyuncu nikah esnasında öyle bir şey yaptı ki!
Oruç tutmanın beyne olan bu faydası şaşırtıyor!
Oruç tutmanın beyne olan bu faydası şaşırtıyor!
Türkiye Güzeli cesur pozlarıyla Şeyma Subaşı'na benzetildi!
Türkiye Güzeli cesur pozlarıyla Şeyma Subaşı'na benzetildi!
Yorumlar