Ökse otu nedir depresyon ve stresten koruyor!

Eski çağlardan beri, hastalıkları tedavi etmede kullanılan ökse otunun faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle birçok kişinin sorunu olan depresyon ve stresten, sinirleri rahatlatarak kurtarıyor. Ökse otu sağlık için ne kadar faydalı olsa da tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü ökse otunun yaprakları ve sap kısmı zehirlidir. Ve bu kısımların kesinlikle tüketilmemesi şart. Ökse otunun faydalarına gelin birlikte bakalım...

Ökse otu nedir?

Bilim literatüründe Viscum alba loranthaceae olara adlandırılan ökse otu, çam, meşe, huş ağacı ve elma gibi çok çeşitli konak ağaçlarda yetişen hemiparaziter (asalak) bir bitkidir. Beyaz-şeffaf renkte, yapışkan ve yumuşak meyveleri potansiyel olarak toksiktir ve kullanılmaz. Ökse otu, genel olarak ilkbahar ve sonbaharın ilk aylarında toplanır. İşte ökse otunun sağlığa faydaları...

Üst solunum yollarına iyi geliyor

Ökse otu, solunum sistemindeki tahrişi azaltmaya yardımcıdır. Ayrıca öksürük, boğaz ağrısı, bronşit ve göğüs sıkışmasını tedavi etmek için de kullanılır.

Uyku problemlerini gideriyor

Uykusuzluk ve huzursuzluk probleminiz varsa, ökse otuyla hazırlanan çaylar bu duruma çözüm olacaktır. Ökse otu, sinir sisteminde yatıştırıcı bir etki göstererek dinlendirici bir uyku uyumanıza yardımcı olmaktadır.

Strese iyi gelir

Ökse otu, uykusuzluk, anksiyete, stres ve depresyon gibi hastalıklara sahip olanların sinir sistemini rahatlatır, stres hormonlarını azaltır.

Tansiyonu dengeler

Ökse otu, insanları etkileyen hipertansiyon üzerinde ölçülebilir bir etkisi vardır. Hipertansiyonu azaltarak felç, kalp krizi ve koroner kalp hastalığını önlemeye yardımcı olur. Tansiyonun yükselmesini de düşmesini de engeller.

Kanserle şavaşıyor

Ökse otu kanser karşıtı aktiviteye sahiptir. Kemoterapi sonrasında hastalarının durumunu hafifletmek için yardımcı olur. Ayrıca, ökse otu kanser hücrelerinin ölümüne de neden olur. Ökse otunun kanser tedavisinde etkili olmasının nedenlerinden biri de bağışıklık sistemini güçlendirip vücudun hastalıklara karşı korumasıdır.

Ökse otu çayı tarifi

1 fincan soğuk suyun içerisine ince ince kıyılmış 1 çay kaşığı ökse otu ekleyin. Karışımı 1 gün oda sıcaklığında bekletin. Daha sonra ısıtarak için.

Önemli not: Ökse otu çiğ tüketildiğinde nöbetlere neden olabilir. Anafilaktik şokunda dâhil olduğu ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ökse otu tüketmeye başlamadan önce doktorunuza danışmanız daha iyi olacaktır. Hamile ve emziren kadınların ökse otu tüketmesi önerilmez.