Film çekimleri için kamera karşısına geçen Deren Talu, erkek kılığına girdi!

Defne Samyeli'nin 23 yaşındaki kızı Deren Talu, "Son Kale Hacıbey" filmi ile ilk kez bir sinema projesinde izleyicinin karşısına çıkacak. Talu, erkek kılığına girdiği görüntüsüyle de çok konuşuldu.

18. yüzyılın sonlarında Rusya ile savaşan Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybedilmemiş tek kalesi Hacıbey'in başarılı kumandanı Ahmet Paşa'nın (Yurdaer Okur) kızı Fatma karakterine can verecek olan Deren Talu, hikaye gereği babası tarafından kale işgal edilmeden önce gizli bir köye gönderiliyor. Cesareti ve savaş yeteneğiyle babasını ve Hacıbey Kalesi'ni kurtarmak için yola çıkan Fatma (Deren Talu), kendisine bu yolda yardım eden gözü pek Kozak askeri Andrey ( Aleksander Sokolov) ile mücadele ve heyecan dolu yeni bir hayatın temellerini de atıyor.

Yönetmenliğini Konstantin Konovalov, senaristliğini ise Yevhen Tymoshenko'nun üstlendiği Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı film; 23 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Çekimler Akkerman kalesinde yapıldı

Filmin çekimleri esnasında bir ay Ukrayna'da kalan ekip, kale sahneleri için özel izin aldı. 15. Yüzyılda II. Bayezid tarafından fethedilen ve Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olan Akkerman kalesinde tarihi dokuya zarar vermemeye dikkat edildi.

"Kadının gücünü göstermek beni her zaman gururlandırıyor"

Güzelliğiyle her daim göz önünde olan Deren Talu, bu kez erkek kılığındaki haliyle herkesi şaşırtacak. Ağır savaş kostümleri giyen ve çekimler için kilometrelerce yol yürüyen Talu, 'Son Kale Hacıbey' ile farklı bir yönünü ortaya çıkaracak.

Film için çok heyecanlı olduğunu belirten Talu, "16 yaşında Beren Saat ile Fatmagül'ün Suçu ne dizisinde staj yaptım, rejide çalıştım. Oyunculuğun zor şartlarını o dönemde gördüm. Fakat içimde bu mesleğe olan tutkumu her zaman taşıdım. Güçlü kadın karakterleri oynamak, kadının gücünü göstermek her zaman beni gururlandırıyor. Yetiştirilme tarzım da bu oldu. Annem bana hep bir kadın olarak kendi ayakları üzerinde durabilmenin, güçlüklerle savaşabilmenin önemini aşıladı. O yüzden 'Son Kale Hacıbey' projesi benim için özel bir yere sahip" diye konuştu.