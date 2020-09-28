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Kaygana nasıl yapılır Karadeniz kahvaltılarının sorgulanmayan lezzeti 

Kaygana nasıl yapılır? Karadeniz kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti kaygana tarifini sizler için hazırladık! Sizde kahvaltıda kaygana tarifini deneyebilirsiniz

Kaygana nasıl yapılır Karadeniz kahvaltılarının sorgulanmayan lezzeti 
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Kaygana sabah kahvaltılarında zeytin ve peynirin yanında size eşlik edecek bir tarif hazırladık! Karadeniz'in eşsiz lezzetlerinden biri olan kahvaltılarda oldukça lezzetli olan 'Kaygana' tarifini elmaelma.com okurları için bir araya getirdik. Özellikle kahvaltı yapmak için zaman sorunu yaşamıyorsanız kahvaltının keyfini sonuna kadar sürmek için sofralarınızda kayganaya da yer açın! Kaygana nasıl yapılır? Kaygana yamak için gerekli malzemeler nelerdir? İşte hepsini huzurlu bir kahvaltı yapmak isteyenlerin sofrasından eksik etmek istemeyenler için hazırladığımız o tarif...

KAHVALTI İÇİN PRATİK KAYGANA NASIL YAPILIR?

Malzemeler; 4 adet yumurta, 1 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 1/3 demet maydanoz, 1/3 demet dereotu, 3 dal taze soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı ayçiçek yağı yeterli olacaktır.

Yapılış aşaması; Unu, sütü ve tuzu derin bir kabın içerisinde güzelce çırpın. Yumurtaları ayrı bir kasede çırpın ve bu karışıma ilave ederek güzelce karıştırın.
İçerisine ince ince doğranmış; maydanoz, taze soğan ve dereotunu da ekleyip iyice karıştırın. Yapışmaz tabanlı bir krep tavasını ocakta ısıtın.
Harca 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyun, yağ kızınca hazırladığınız kaygana hamurundan bir kepçe alın ve tavaya yayın.
Altlı üstlü çevirerek güzelce pişirin. Tüm karışımı tavaya her seferinde bir miktar yağ ilave ederek bu şekilde pişirdikten sonra sofranızda ekleyebilirsiniz!

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