search menu
search
close

Televizyoncu Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı!

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Dominik'ten Türkiye'ye gelmek için kullandığı özel jetini satıp yeni bir uçak aldı. Uçağın fiyatı ise duyanları şoke etti.

Televizyoncu Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı!
-A A+

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'ne gitmek için sıkça kullandığı özel jeti sattı. Ilıcalı, yolculuklarında özel jetiyle aktarma yapmak zorunda kalmamak için yeni bir uçak aldı.

99 milyon TL ödedi

Ilıcalı, Challeger 605 tipi özel jetini değiştirme kararı alınca 16 yolcu kapasiteli Kanada imalatı Global Express XRS 2012 model uçağı satın aldı. Ilıcalı, Amerikalı bir şirketten satın aldığı uçak için 13 milyon doları yani 99.5 milyon TL'yi gözden çıkardı. Televizyoncu, düşük uçuş saatine sahip olan yeni uçağıyla Dominik ile Türkiye arasında direk uçuş yapabilecek.

Özel jeti sattı

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın özel jetini 8.5 milyon dolara (65 milyon TL) iş adamı Altunç Kumova'ya sattığı da gelen bilgiler arasında.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ünlü şarkıcının son hali yürek burktu: Sürünüyorum! Ünlü şarkıcının son hali yürek burktu: Sürünüyorum!
Magazin
Maskesiz sokağa çıkan Merve Boluğur'dan şaşırtan açıklama! Maskesiz sokağa çıkan Merve Boluğur'dan şaşırtan açıklama!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü oyuncu, genç kalmak için enjekte ettirdiğiyle kan dondurdu!
Ünlü oyuncu, genç kalmak için enjekte ettirdiğiyle kan dondurdu!
Kendall Jenner, sütyensiz sokak stiliyle tüm bakışları üzerine çekti!
Kendall Jenner, sütyensiz sokak stiliyle tüm bakışları üzerine çekti!
Monica Belluci'nin kızı adeta ikizi! Güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Monica Belluci'nin kızı adeta ikizi! Güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
'Kısmetse Olur' gelin adayının inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu!
'Kısmetse Olur' gelin adayının inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu!
Bir döneme damga vuran 'Acemi Cadı' oyuncuları yıllar sonra buluştu!
Bir döneme damga vuran 'Acemi Cadı' oyuncuları yıllar sonra buluştu!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Önceki Haberler
Kahvaltının en keyifli hali: Patates tost tarifi
Kahvaltının en keyifli hali: Patates tost tarifi
Bu besin vücuttaki tüm zehri temizliyor!
Bu besin vücuttaki tüm zehri temizliyor!
9 kaşık ölçüsüyle: Çikolata soslu irmik tatlısı
9 kaşık ölçüsüyle: Çikolata soslu irmik tatlısı
Ekonomik ve leziz: Kıymalı mercimek köftesi
Ekonomik ve leziz: Kıymalı mercimek köftesi
Oyuncu Fahriye Evcen, fit görüntüsüyle mest etti!
Oyuncu Fahriye Evcen, fit görüntüsüyle mest etti!
Erteleme hastalığından nasıl kurtulurum?
Erteleme hastalığından nasıl kurtulurum?
Sergen Yalçın gönlünü güzel sunucuya kaptırdı!
Sergen Yalçın gönlünü güzel sunucuya kaptırdı!
Harun Tan, 10 yaşındaki oğlunun doğum gününde mezarından ayrılmadı!
Harun Tan, 10 yaşındaki oğlunun doğum gününde mezarından ayrılmadı!
Yorumlar