Televizyoncu Acun Ilıcalı, özel jetini satarak 99 milyon TL'ye uçak aldı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'ne gitmek için sıkça kullandığı özel jeti sattı. Ilıcalı, yolculuklarında özel jetiyle aktarma yapmak zorunda kalmamak için yeni bir uçak aldı.

99 milyon TL ödedi

Ilıcalı, Challeger 605 tipi özel jetini değiştirme kararı alınca 16 yolcu kapasiteli Kanada imalatı Global Express XRS 2012 model uçağı satın aldı. Ilıcalı, Amerikalı bir şirketten satın aldığı uçak için 13 milyon doları yani 99.5 milyon TL'yi gözden çıkardı. Televizyoncu, düşük uçuş saatine sahip olan yeni uçağıyla Dominik ile Türkiye arasında direk uçuş yapabilecek.

Özel jeti sattı

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın özel jetini 8.5 milyon dolara (65 milyon TL) iş adamı Altunç Kumova'ya sattığı da gelen bilgiler arasında.