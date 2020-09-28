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Defne Samyeli bikinisinin üzerine giydiği file elbisesiyle mest etti!

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle adından söz ettiren Defne Samyeli, tatil pozlarına hız kesmeden devam ediyor. Samyeli fileli elbisesiyle büyük ilgi topladı.

Defne Samyeli bikinisinin üzerine giydiği file elbisesiyle mest etti!
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Son dönemde gerek özel hayatıyla gerek verdiği pozlarla gündemden düşmeyen 48 yaşındaki ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettiriyor. Tatiline hız kesmeden devam eden Samyeli, gün batımında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. 

Gün batımı pozuna beğeni yağdı

48 yaşındaki Samyeli, mükemmel fiziği ve cesur pozlarıyla takipilerini kendisine hayran bıraktırıyor. Yaz aylarının bitmesine rağmen denize ve güneşe veda edemeyen güzel sunucu, siyah bikinisi ve üzerine giydiği tül elbise ile gün batımı pozunu verdi. Fit görünüşüyle genç kızları bile kıskandıran 48'lik güzele beğeni ve yorum yağdı.

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