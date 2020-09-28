search menu
search
close

Sefalet içinde yaşadığı söylenen Harika Avcı sessizliğini bozdu!

Bir dönemin en güzel ve zengin kadınları arasında yer alan ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Sefalet içinde yaşadığı söylenen Harika Avcı sessizliğini bozdu!
-A A+

Yeşilçam'ın güzelliğiyle büyüleyen oyuncularından Harika Avcı'nın geçtiğimiz hafta maddi ve manevi olarak zorluklar yaşadığı öne sürüldü. Şarkıcı Lerzan Mutlu'nun sunduğu 'Lerzan'la Çok Mutlu' programında Harika Avcı ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Avcı bu iddialar karşısında sessizliğini bozdu.

Lerzan mutlu Avcı için yardım istedi

Lerzan Mutlu'nun programında Avcı'nın ev sahibi, kirasını bile ödeyemediğini, maddi ve manevi olarak çok sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi. Lerzan Mutlu gözyaşlarını tutamadı ve Avcı için yardım çağrısında bulundu.

"Çözülemeyecek problemlerim yok"

Son günlerde hakkında çıkan haberlerin ardından Avcı'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü isim sıkıntı günler yaşadığını doğruladı.

Avcı, "Sevgili ve değerli basın mensupları ve kıymetli sevenlerim... Birkaç gündür basında konuşulanları üzülerek seyretmekteyim. Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı bir takım zorluklar yaşadığım doğrudur. Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Ancak şu anda takdir edersiniz ki; bu konular ile ilgili konuşmak istemiyorum. Hiçbir yerde zorla tutulmuyorum ve insiyatifim dışında hareket etmiyorum. Ben ezelden beri kendi sorunları ile kendi bildiğim yöntemlerle başa çıkmayı seven bir karaktere sahibim. Kısa zaman içerisinde problemleri çözülebilir hale getireceğimden eminim" dedi.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Merve dur durak bilmiyor! Teknede bikinisiyle sere serpe poz verdi! Merve dur durak bilmiyor! Teknede bikinisiyle sere serpe poz verdi!
Magazin
Kim, bildiğiniz gibi! Paylaşımıyla Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı! Kim, bildiğiniz gibi! Paylaşımıyla Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü oyuncu, genç kalmak için enjekte ettirdiğiyle kan dondurdu!
Ünlü oyuncu, genç kalmak için enjekte ettirdiğiyle kan dondurdu!
Kendall Jenner, sütyensiz sokak stiliyle tüm bakışları üzerine çekti!
Kendall Jenner, sütyensiz sokak stiliyle tüm bakışları üzerine çekti!
Monica Belluci'nin kızı adeta ikizi! Güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
Monica Belluci'nin kızı adeta ikizi! Güzelliğiyle göz kamaştırıyor!
'Kısmetse Olur' gelin adayının inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu!
'Kısmetse Olur' gelin adayının inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu!
Bir döneme damga vuran 'Acemi Cadı' oyuncuları yıllar sonra buluştu!
Bir döneme damga vuran 'Acemi Cadı' oyuncuları yıllar sonra buluştu!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Önceki Haberler
48'lik Defne'den file elbiseli gün batımı pozu!
48'lik Defne'den file elbiseli gün batımı pozu!
Kahvaltıda Karadeniz esintisi kaygana tarifi!
Kahvaltıda Karadeniz esintisi kaygana tarifi!
Songül Karlı, oğlunu yine dinlemedi! Göğüs frikiğiyle gündeme oturdu!
Songül Karlı, oğlunu yine dinlemedi! Göğüs frikiğiyle gündeme oturdu!
Ünlü şarkıcının son hali yürek burktu: Sürünüyorum!
Ünlü şarkıcının son hali yürek burktu: Sürünüyorum!
Maskesiz sokağa çıkan Merve Boluğur'dan şaşırtan açıklama!
Maskesiz sokağa çıkan Merve Boluğur'dan şaşırtan açıklama!
Acun Ilıcalı özel jetini satıp uçak aldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı!
Acun Ilıcalı özel jetini satıp uçak aldı! İşte dudak uçuklatan fiyatı!
Kahvaltının en keyifli hali: Patates tost tarifi
Kahvaltının en keyifli hali: Patates tost tarifi
Bu besin vücuttaki tüm zehri temizliyor!
Bu besin vücuttaki tüm zehri temizliyor!
Yorumlar