Sefalet içinde yaşadığı söylenen Harika Avcı sessizliğini bozdu!

Yeşilçam'ın güzelliğiyle büyüleyen oyuncularından Harika Avcı'nın geçtiğimiz hafta maddi ve manevi olarak zorluklar yaşadığı öne sürüldü. Şarkıcı Lerzan Mutlu'nun sunduğu 'Lerzan'la Çok Mutlu' programında Harika Avcı ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Avcı bu iddialar karşısında sessizliğini bozdu.

Lerzan mutlu Avcı için yardım istedi

Lerzan Mutlu'nun programında Avcı'nın ev sahibi, kirasını bile ödeyemediğini, maddi ve manevi olarak çok sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi. Lerzan Mutlu gözyaşlarını tutamadı ve Avcı için yardım çağrısında bulundu.

"Çözülemeyecek problemlerim yok"

Son günlerde hakkında çıkan haberlerin ardından Avcı'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü isim sıkıntı günler yaşadığını doğruladı.

Avcı, "Sevgili ve değerli basın mensupları ve kıymetli sevenlerim... Birkaç gündür basında konuşulanları üzülerek seyretmekteyim. Her insanın hayatında olabilecek geçmişten gelen problemlerden kaynaklı bir takım zorluklar yaşadığım doğrudur. Ancak bunlar çözülemeyecek problemler değil. Ancak şu anda takdir edersiniz ki; bu konular ile ilgili konuşmak istemiyorum. Hiçbir yerde zorla tutulmuyorum ve insiyatifim dışında hareket etmiyorum. Ben ezelden beri kendi sorunları ile kendi bildiğim yöntemlerle başa çıkmayı seven bir karaktere sahibim. Kısa zaman içerisinde problemleri çözülebilir hale getireceğimden eminim" dedi.