Songül Karlı, frikik verdiği bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı Songül Karlı, son dönemde iddialı pozlarıyla magazin basınında sıkça yer alıyor. Karlı bu defa Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şort ve bikinisiyle poz verdi. Şarkıcının göğsünün açılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Tatil pozu paylaşan Songül Karlı'nın fotoğrafta göğsünün açıldığı görüldü. Beyaz şortunun düğmesini açan Songül Karlı, yaşına rağmen fit vücuduyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

"Anne hep bir yerlerin konuşuluyor"

Yazın paylaştığı bikinili fotoğrafıyla konuşulan türkücü, o kare için "Bir arkadaşımın oğlu çekti. Hadi bir tane sosyal medyaya koyayım dedim, olay oldu. Efe diyor ki 'Anne YouTube'a giriyorum Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor'" şeklinde konuşmuştu.

Göğüslerini dördüncü kez küçültüyor

Hiç estetik operasyon geçirmediğini söyleyen Karlı, "3 kere göğüslerimi küçülttüm. Daha büyüktü. Hatta yine küçültmek istiyorum. Ben televizyon programı çekince elbise getiriyorlardı altı oluyor üstten fermuar çekilmiyordu. Asistan arkadaşlar dediler ki 'Allah aşkına bir git küçült'. 3 kez yaptırdım. Şimdi normal istediğim bir elbiseyi giyebiliyorum" ifadelerini kullanmıştı.