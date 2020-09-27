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Merve Boluğur neden maske takmadığını açıkladı: Doğuştan sosyal mesafem var!

Cihan Şensözlü'nün Youtube’da sunduğu ‘Sanane Cihanna’ programının ilk konuğu oyuncu Merve Boluğur oldu. Boluğur, ilginç maske açıklamasıyla şaşkınlık yarattı.

Merve Boluğur neden maske takmadığını açıkladı: Doğuştan sosyal mesafem var!
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Hayranı Burak Dayı ile ilişkisini sonlandıran ünlü oyuncu Merve Boluğur,  yakın arkadaşı Cihan Şensözlü’nün sorularını yanıtladı. Hayatının bambaşka bir döneminde olduğunu belirten ünlü sanatçı biten ilişkisi ve yaşamına dair açıklamalarda bulundu.

"Kendimi lolita olarak görüyorum"

İşletmeci Burak Dayı ile ilişkilerini noktaladıklarını kaydeden Boluğur meditasyon yapmaya başladığını ve kendine yöneldiğini söyledi. Derinlerdeki Merve üzerine çalışmalar yaptığını vurgulayan Boluğur, “Sosyal medyada o an ne hissediyorsam onu paylaşıyorum. Kendimi lolita olarak görüyorum. Sosyal medya paylaşımlarımı filtresiz yapıyorum. Gelebilecek olan tepkileri bildiğim için ister istemez bir an düşünüyorum ama hiçbir zaman tepki gelsin diye hiçbir şey yazmıyorum. Çünkü artık kendim gibiyim. Derdim gündem olmak değil. Hayatı gerçekten keyif alarak yaşamak, bu anı keyifle geçirmek şu an bütün derdim. Kendimde fark etmem gereken şeyleri fark ediyorum” dedi.

"Doğuştan mesafeli olduğum için maske takmıyorum"

Sık sık maskesiz bir şekilde gezerken magazin muhabirlerine yakalanan Merve Boluğur, davranışı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Boluğur, maske takmamasını eleştirenlere sosyal mesafe şakasıyla cevap verdi. Başarılı oyuncu, “Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum. Mesafeli olduğu kadar eğlenceli bir tarafım da var. O yüzden dengelediğimi düşünüyorum. Biraz daha kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum” dedi.

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