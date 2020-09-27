Şarkıcı Aylin Coşkun, tekerlekli sandalye ile hastaneye girerken görüntülendi!

Aylin Coşkun, nükseden gut hastalığı nedeniyle Ulus’taki bir hastaneye fizik tedavisi için tekerlekli sandalyeyle girerken görüntülendi.

"Ameliyat yapamıyorlar, sürünüyorum"

Şarkıcı, “Gut hastalığım var. Ayağımda sinir yumağı olmuş. Her gün fizik tedaviye gidiyorum. Daha önce de aynı atağı geçirmiştim. Ameliyat yapamıyorlar, sürünüyorum. Bu çok ağrılı bir süreç, en son ağlaya ağlaya ellerimin üzerinde lavoboya gittim” dedi.

Kaynak: Milliyet

Aylin Coşkun kimdir?

Türk şarkıcı ve model Aylin Coşkun, 1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculuk yaptı. Günümüze kadar 7 tane albüm yapan Aylin Coşkun, 2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkarmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etti. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yaptı. 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile 10 Eylül 2019 tarihinde nikah masasına oturdu.