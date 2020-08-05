Oyuncu Merve Boluğur, yeni dövmesiyle verdiği pozları paylaştı!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, 2 yıl önce Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra sanat direktörü Burak Dayı ile aşk yaşamaya başladı. Sevgilisiyle mutluluk pozlarını paylaşan Merve Boluğur, son olarak 'mine', 'benimki' anlamına gelen dövmesiyle gündeme geldi.

Dövme detayı gözden kaçmadı

Uzun süren yalnızlığına sanat direktörü Burak Dayı ile son veren Merve Boluğur, önceki gün Manavgat Şelalesi'ne gitti. Suyun içerisinde çekilmiş karelerine "Özgür" notunu düşen Boluğur'un paylaşımındaki dövme detayı gözden kaçmadı. Öte yandan Boluğur'un sevgilisinin, iki yıl boyunca oyuncunun fotoğraflarına yorum yaptığı ortaya çıkmıştı.

Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarını paylaşmıştı

Sosyal medya hesabından sevgilisiyle sık sık paylaşım yapan Merve Boluğur, son olarak mayosuyla sevgilisine sarıldığı anda çektirdiği bir pozunu paylaştı. Genç çiftin fotoğrafı kısa sürede yaklaşık 110 bin beğeniye ulaştı. Dolu dizgin bir aşk yaşayan Boluğur, 1 hafta önce de sevgilisiyle olan bir fotoğrafını "Kumralım" notuyla paylaşmıştı.