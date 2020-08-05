search menu
search
close

Oyuncu Merve Boluğur, yeni dövmesiyle verdiği pozları paylaştı!

Burak Dayı ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Merve Boluğur kalçasına yaptırdığı dövmeyle gündem oldu. Boluğur'un 'benimki' anlamındaki dövmesine beğeni yağdı

Oyuncu Merve Boluğur, yeni dövmesiyle verdiği pozları paylaştı!
-A A+

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, 2 yıl önce Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra sanat direktörü Burak Dayı ile aşk yaşamaya başladı. Sevgilisiyle mutluluk pozlarını paylaşan Merve Boluğur, son olarak 'mine', 'benimki' anlamına gelen dövmesiyle gündeme geldi.

Dövme detayı gözden kaçmadı

Uzun süren yalnızlığına sanat direktörü Burak Dayı ile son veren Merve Boluğur, önceki gün Manavgat Şelalesi'ne gitti. Suyun içerisinde çekilmiş karelerine "Özgür" notunu düşen Boluğur'un paylaşımındaki dövme detayı gözden kaçmadı. Öte yandan Boluğur'un sevgilisinin, iki yıl boyunca oyuncunun fotoğraflarına yorum yaptığı ortaya çıkmıştı.

Sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarını paylaşmıştı

Sosyal medya hesabından sevgilisiyle sık sık paylaşım yapan Merve Boluğur, son olarak mayosuyla sevgilisine sarıldığı anda çektirdiği bir pozunu paylaştı. Genç çiftin fotoğrafı kısa sürede yaklaşık 110 bin beğeniye ulaştı. Dolu dizgin bir aşk yaşayan Boluğur, 1 hafta önce de sevgilisiyle olan bir fotoğrafını "Kumralım" notuyla paylaşmıştı.

Merve Boluğur sevgilisi Burak Dayı ile verdiği samimi pozu takipçileriyle paylaştı!Merve Boluğur sevgilisi Burak Dayı ile verdiği samimi pozu takipçileriyle paylaştı!

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Libido sorunu olanlar için 4 kolay yöntem! Libido sorunu olanlar için 4 kolay yöntem!
Seks
Favori lezzetiniz: Pastane usulü acıbadem kurabiyesi Favori lezzetiniz: Pastane usulü acıbadem kurabiyesi
Tatlı
En Güncel Galeriler
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep paylaşımıyla yürekleri ağıza getirdi!
Hızını alamayan Helin Avşar amuda kalktı! Ablasının yorumu olay!
Hızını alamayan Helin Avşar amuda kalktı! Ablasının yorumu olay!
İşte kahvaltı yerine geçen kolay smoothieler!
İşte kahvaltı yerine geçen kolay smoothieler!
Karnındaki kitleyi aldırmak isteyen güzel modelin bacağı kesildi!
Karnındaki kitleyi aldırmak isteyen güzel modelin bacağı kesildi!
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
Evinizin havasını değiştirecek 10 öneri!
62 yaşındaki usta sanatçı düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor!
62 yaşındaki usta sanatçı düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor!
Önceki Haberler
Kadınların kovduğu Murat Övüç küplere bindi: Cahiller!
Kadınların kovduğu Murat Övüç küplere bindi: Cahiller!
Duygu sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozlarını yayınladı!
Duygu sevgilisiyle aşka geldi! Sarmaş dolaş pozlarını yayınladı!
Kahvaltıda değişiklik arayanlara: Sebzeli pişi tarifi
Kahvaltıda değişiklik arayanlara: Sebzeli pişi tarifi
İlk buluşmada dikkat etmeniz gereken sinyaller!
İlk buluşmada dikkat etmeniz gereken sinyaller!
Bildiklerinizden çok farklı: Limonlu tiramisu
Bildiklerinizden çok farklı: Limonlu tiramisu
Lezzetine doyum olmaz: Patlıcan çullama
Lezzetine doyum olmaz: Patlıcan çullama
Tuğba Ekinci, cüretkar kalça pozuyla yeni şarkısının müjdesini verdi!
Tuğba Ekinci, cüretkar kalça pozuyla yeni şarkısının müjdesini verdi!
En acı haber! Güzel oyuncunun babası hayata gözlerini yumdu!
En acı haber! Güzel oyuncunun babası hayata gözlerini yumdu!
Yorumlar