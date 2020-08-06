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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in paylaşımları ikili arasındaki aşk iddialarını güçlendirdi!

Sen Çal Kapımı dizisinde rol arkadaşı olan Hande Erçel ile Kerem Bürsin birlikte fotoğraf paylaştı. İkilinin paylaşımları aşk dedikodularını tekrar alevlendirdi

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in paylaşımları ikili arasındaki aşk iddialarını güçlendirdi!
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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı isimli dizide, ikilinin rol gereği uzun bir süre öpüşmesi, dedikoduları ayyuka çıkardı. Ünlü oyuncular, birlikte çekildikleri pozları sosyal medya hesaplarından paylaşması ise aşk söylentilerinin güçlenmesine sebep oldu. Sevilen oyuncuların paylaştığı bu karelere takipçilerinden yorum ve beğeni yağması dikkat çekti.

Aşk dedikodularını güçlendiren paylaşım

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in Sen Çal Kapımı dizisindeki bir öpüşme sahnesinin videosu sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Hayranları çiftin çok yakıştığını ifade ederek, Murat Dalkılıç ayrılığının arkasında da Bürsin ve Erçel arasındaki yakınlaşmanın olduğunu öne sürülmüştü.

Flört mü ediyorlar?

Geçtiğimiz hafta iki oyuncunun arasında geçen filtre konuşması da "kur yapıyorlar" yorumlarına neden olmuştu. Kerem Bürsin o anları Instagram hikaye bölümünden yayınlamıştı. İkilinin samimi halleri, flört ettiklerine dair izlenim yarattı.

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