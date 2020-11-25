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Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşk yaşadığını itiraf etti çok mutluyuz!

Şarkıcı Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündem olan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, haberleri doğrulayarak "Çok mutluyuz" açıklamasını yaptı.

Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşk yaşadığını itiraf etti çok mutluyuz!
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Geçtiğimiz aylarda Ajda Pekkan ile aşk yaşadığı haberleri ortaya çıkan 48 yaşındaki Hakan Altun'un bu kez 34 yaşındaki oyuncu Gonca Vuslateri ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen çiftten Vuslateri sessizliğini bozdu.

"Çok mutluyuz"

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına açıklama yapan Gonca Vuslateri, hakkındaki aşk iddiaları için "Urla'da bir film çekimindeyim. Çok mutluyum, mutluyuz" açıklamasını yaptı.

Paylaşımları olay oldu 

Aralarında 14 yaş fark olan iki ünlü ismin sosyal medya hesaplarından yaptıkları şifreli paylaşımlar aşklarını ele vermişti. Bodrum'da sık sık bir araya geldikleri söylenen Gonca Vuslateri ile Hakan Altun, son olarak Emel Müftüoğlu'nun doğum günü kutlamasında ayrı masalarda görüntülenmişti.

 

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