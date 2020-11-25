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Oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi ikinci bebeklerinin müjdesini verdi

Bir çocuğu olan Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti, ikinci bebek müjdesi verdi. Ünlü çift, paylaşımlarıyla Efehan'a kardeş geleceğini duyurdu.

Oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi ikinci bebeklerinin müjdesini verdi
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Geçtiğimiz sene mayıs ayında ilk bebeklerini kucaklarına alan oyuncu Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, eğlenceli bir paylaşımla ikinci kez anne baba olacaklarını açıkladı.

"Daha mutlu olamam"

Karısının karnını tutarken çekilen bir fotoğrafı 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Sayışman, "En muazzam hediye, en mutlu an! Daha mutlu olamam" dedi. Almeda Abazi ise duygularını şu şekilde dile getirdi: "İki numaralı bebek yükleniyor. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık."

Ünlü isimler yorum yağmuruna tuttu

Sayışman'ın paylaşımına Esra Erol, Berkay Şahin, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ahmet Dursun ve Çiğdem Batur gibi ünlü isimlerden tebrik mesajları yağdı.

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti, 2017 yılında Los Angeles'ta evlenmişlerdi.

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