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Guido Senia'dan ayrılan Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le aşk yaşıyor!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, DJ sevgilisi Guido Senia'yı çabuk unuttu. Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le yeni bir aşka yelken açtı.

Guido Senia'dan ayrılan Şeyma Subaşı, iş insanı Mehmet Germiyanlıgil'le aşk yaşıyor!
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İtalyan DJ Guido Senia ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı, başka bir aşka yelken açtı. Sabah yazarı Bülent Cankurt, Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisinin iş insanı Mehmet Germiyanlıgil olduğunu öne sürdü. Cankurt geçtiğimiz günlerde de köşesinde yazdığı, Subaşı Germiyanlıgil aşkı fotoğrafla belgelendi.

"Fotoğrafları elime geçti"

Cankurt'un dün kaleme aldığı "ilişkinin adını koydular" başlıklı yazısında, Subaşı'nın Germiyangil'le "Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil'in sarmaş dolaş fotoğrafları elime geçti. Maçakızı'nda çekilen bu fotoğraflara bakılırsa, artık ilişkilerinin adını koymuşlar" ifadelerine yer verdi. Şeyma Subaşı, daha önce Instagram'dan Germiyanlıgil ile fotoğraf da paylaşmıştı.

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