Güliz Ayla kimdir karantinada direk dansı yaptı!

Koronavirüs'ün Türkiye'ye de yayılması ve vakaların giderek artması herkesi olduğu gibi ünlüleri de eve kapattı. Evde geçirdikleri süre boyunca sosyal medyadan paylaşım yapan ünlülerden biri de şarkıcı Güliz Ayla'ydı.

Direk dansı yaptığı fotoğrafı paylaştı

Son dönemde yaygınlaşan ve Aleyna Tilki gibi pek çok ünlü ismin yaptığı direk dansına gönül veren Güliz Ayla, sosyal medya paylaşımlarıyla yeteneğini sergiliyor. Koronavirüs sonrası direk dansı paylaşımlarına ara veren Ayla, bugün direk dansı yaptığı anın fotoğrafını Instagram hikaye bölümünden yayınladı.

Güliz Ayla kimdir?

Güliz Ayla 1988’de Samsun’da doğmuştur. Çok küçük yaşlarda müziğe ilgisi başlayan Ayla, bir çok sanatçıya vokalistlik yapmıştır. Bu şarkıcılar: Sıla Gençoğlu, Işın Karaca, Metin Özülkü. 2006 yılında ‘Adelaide' adlı müzik grubuna üye olmuş ve ‘Rock'n Dark Express' Rock Müzik Yarışmasında birinci oldular. Güliz Ayla, şan, solfej, kulak ve ritim üzerine özel eğitimler alarak kendisini geliştirmiştir.

Güliz Ayla, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Batı Müziği bölümü mezunudur. Metin Özülkü, Extra Orkestra ve Işın Karaca gibi isimlere vokallik yapan Güliz Ayla'nın Radiolux adlı bir grubun içerisinde sahne aldı. “Doğa İçin Çal” projesinin 2. serisinde ufak bir bölümde şarkı söylemiştir. Kendine ait söz ve müzikleri de olan Güliz Ayla, Efe Bahadır ve Sıla Gençoğlu desteği ile ilk solo çalışması Olmazsan Olmaz'ı görücüye çıkardı. Güliz Ayla, albümden önce ilk olarak söz ve müziği kendisine ait olan, düzenlemesi ise Efe Bahadır' a ait olan “Olmazsan Olmaz” isimli şarkısı ve video klibiyle müzik sektörüne hızlı bir yaptı.

20 Nisan 2016 tarihinde “İlk Öpücük Benden Olsun” single'ı piyasaya sürüldü. Şarkının sözünü ve müziğini Yalın hazırladı. Klibin çekimleri ise Nihat Odabaşı tarafından gerçekleşti.