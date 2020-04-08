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Masa başı çalışanlar için egzersiz önerileri neler omuz hareketini deneyin!

Evde veya ofiste nerede çalışıyor olursanız olun kolaylıkla yapabileceğiniz egzersizler bulunuyor. İşte masabaşı çalışanlar için basit egzersiz önerileri!

Masa başı çalışanlar için egzersiz önerileri neler omuz hareketini deneyin!
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Masabaşında uzun süre çalışmak hareketsiz kalmaya neden oluyor. Hareketsiz kalmak da kasların zayıflayıp erimesine yol açabiliyor. Uzmanlar sık sık çalışmaya ara verip hareket edilmesini öneriyor. Yapacağınız çok basit egzerizlerle hareketsizliğin önüne geçebilir, kilo almayı durdurabilirsiniz. Üstelik bu egzersizlerle bel ve omuz ağrılarından kurtulabilirsiniz. İşte evde ya da ofiste yapılabilecek basit egzersizler!

Omuz egzersizleri

Otururken omuzlarınızın esnekliğini artırabilirsiniz. Omuzlarınızı dairesel hareketlerle ileriye doğru ve geriye doğru çevirin. Bu hareketi 10 kez tekrarlamanız yeterli.

Boyun egzersizleri

Oturarak yapacağınız egzersizlerin başında boyun egzersizleri geliyor. Dik bir şekilde oturun ve başınızı on saniye boyunca öne doğru eğin. Arka boyun kaslarınızın ısındığını hissedene kadar bekletin. Dik oturuşunuzu bozmadan başınızı sağ tarafa eğerek 10 saniye, sol tarafa eğerek 10 saniye ve son olarak da arkaya doğru itebildiğiniz kadar eğerek 10 saniye bekleyin. Bu hareketlerle boyun çevrenizdeki tüm kasları harekete geçireceksiniz.

Bacak egzersizleri

Otururken en hareketsiz kalan bacaklarınızı esnetmek için birkaç yöntem var. Öncelikle sağ bacağınızı otururken dik ve gergin olacak şekilde yerden kaldırın ve parmak uçlarınız yukarıyı gösterecek şekilde durarak kaslarınızı esnetin. Bu pozisyondayken ayak bileğinizi dairesel hareketlerle döndürün ve rahatlamaya çalışın. Daha sonra aynı hareketi diğer bacağınızda da uygulayın.

Basen egzersizleri

Otururken bacaklarınızdan birini diğerinin üzerine atın ve iki bacağı yerden kaldırıp ileri doğru uzatın. Alttaki bacağınızla yukarı doğru itin, üstteki bacağınızla aşağı doğru itin. Yani kendi gücünüzü kullanarak kaslarınızı çalıştırın. Bu egzersizi birkaç dakika tekrarlamanız yeterli olacaktır.

Karın egzersizleri

Karın kaslarınızı otururken çalıştırmanız mümkün. Dik bir şekilde oturun ve ayaklarınızı yere bastırın. Karın kaslarınızı sıkın ve karnınızı içeri doğru çekin. Sırayla önce bir bacağınızı dizinizi kırmadan kalça hizasında ileri doğru uzatın ve indirin. Daha sonra diğer bacağınız için de hareketi tekrarlayın. Egzersiz esnasında karın kaslarınızı sıkmayı bırakmayın ve 15 kez tekrarlayın.

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