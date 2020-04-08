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Taflan nedir kan şekerini düzenliyor!

Türkiye'de Karadeniz bölgesinde yetiştirilen ve Laz üzümü, karayemiş, Gürcü kirazı gibi isimlerle de anılan taflan şekeri düzenlemede birebir.

Taflan nedir kan şekerini düzenliyor!
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Ana vatanı Doğu Karadeniz olan taflan, daha sonra Avrupa ve Amerika'ya da yayılarak yetiştirilmeye başlanmıştır. Gülgiller familyasından olan taflanın meyveleri önce kırmızı sonra siyah, küre veya yumurta şeklinde, içindeki çekirdek oldukça serttir. Vitamin ve mineral deposu taflanın sağlığa faydaları ise saymakla bitmiyor. Karadeniz'in bu değerli meyvesinin en önemli yararlarından biri de kan şekerini düzenlemesi. İşte taflanın daha önce hiç duymadığınız faydaları!

İşte taflanın mucizevi faydaları...

- Sinirleri yatıştırır.
- Bronşit, grip şikayetlerini azaltır.
- Öksürüğü keser.                                                                                                                    - Taflan kan şekerini düzenleyerek şeker hastalığının tedavisinde yardımcı olur.
- Spazm giderir.
- Regl gecikmesinde faydalıdır.
- Erkeklerde sık rastlanan prostat problemlerini önler.
- Antioksidan içerdiği sayesinde kanser tedavisinde etkilidir.
- Demir eksikliğini giderir.
- Zengin antioksidan bileşenleri sayesinde birçok hastalığın oluşumu ve gelişmesini önlemesinde faydalıdır.

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