Şeyma Subaşı Quarantine Pillow Challenge'a uydu yastıkla poz verdi!

Tüm dünya koronavirüsten korunmak için eve kapanmışken sosyal medya akımları da artarak devam ediyor. Bunlardan biri de Instagram'da hızla yayılan Quarantine Pillow Challenge oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Şeyma Subaşı da akıma uyarak üzerinde yastıkla fotoğrafını paylaştı.

Yastıkla poz verdiler

Quarantine Pillow Challenge evde durmaktan sıkılan sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayıldı. Akıma uyan sosyal medya kullanıcıları yastık ve kemer takarak çekildikleri fotoğraflarını paylaşmaya başladılar. Şeyma da Türkiye'de bu akımı deneyen isimlerden biri oldu.

Şeyma yastığı elbiseye dönüştürdü

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı Quarantine Pillow Challenge'a ayıcıklı pembe yastığı ile katıldı. Yastıktan kendine elbise yapıp kemer takan Subaşı, fotoğraflarını Instagram hesabında yayınladı.