search menu
search
close

Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi

Ekranların yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
-A A+

En son Ay Yapım imzalı Çarpışma dizisiyle ekranlara gelen Kıvanç Tatlıtuğ'un yine aynı yapım şirketine ait Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi.Diziye dahil olacağı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ'un  Arık Böke'ye Yamaç'la savaşında destek vereceği konuşuluyor. 

ARIK BÖKE'YE YAMAÇ'LA SAVAŞINDA DESTEK VERECEK

Ünlü oyuncu Nejat İşler, Çağatay Erdenet karakteriyle dahil olmuştu.Çukur dizisine son olarak ise, Çağatay Erdenet'in kardeşi Arık Böke Erdenet karakteriyle Barış Arduç dahil olmuştu. Şimdi ise ekranların yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un diziye dahil olacağı konuşuluyor. Tatlıtuğ  Arık Böke'ye Yamaç'la savaşında destek verecek.

Kıvanç Tatlıtuğ kimdir? 

Kıvanç Tatlıtuğ, Edirneli bir anne ile Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. İlk olarak Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakterini canlandıran Tatlıtuğ, ardından Menekşe ile Halil adlı dizide Halil karakterini canlandırmıştır. Ardından Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde oynamıştır. Behlül karakterini canlandırdığı dizide, başrolü Beren Saat ile paylaştı.

2010'da 4 bölümlük konuk oyuncu olarak Ezel dizisinde oynadı ve bu dizide Sekiz karakterini canlandırdı.2011-2013 yılları arasında ise Kuzey Güney adlı dizide Kuzey rolünü oynamıştır. Son olarak Kurt Seyit ve Şura dizisinde, Farah Zeynep Abdullah ile baş rolü paylaşmıştır. Adana'dayken "Fiskobirlik", "Güney Sanayi", "Çukurova Kulübü", "Devlet Su İşleri" ve "Tarsus Amerikan Kulübü" gibi kulüplerde basketbol oynadı. Ülkerspor'dan teklif gelmesiyle 2 yıl orada oynadı. Ardından 1 yıl Beşiktaş, 1 yıl da Fenerbahçe'de oynadı. Tekrar Beşiktaş'a dönen Tatlıtuğ'un antrenman sırasında sakatlanmasının ardından basketbol kariyeri son bulmuş oldu. Mankenlik kariyerini başlatan, annesinin bir marketin camında gördüğü mankenlik ilanıyla olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Oğlunun bir fotoğrafını şirkete göndermesiyle, Tatlıtuğ mankenliğe adım atmış olur. Bu mesleği beğenmesiyle ardından gelen teklifleri de değerlendirmiş ve profesyonel anlamda manken olmuştur. İki yıl ajanslarla birlikte çalıştıktan sonra, 2002 Best Model of Turkey manken yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı. Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Tatlıtuğ, artık uluslararası camiada da tanınan bir isim oldu. Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Tereyağlı bademli Alman keki: Butterkuchen tarifi Tereyağlı bademli Alman keki: Butterkuchen tarifi
Tatlı
Bu lezzete doyulmaz: Etli fajita dürüm Bu lezzete doyulmaz: Etli fajita dürüm
Yemek
En Güncel Galeriler
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Türk takipçi ünlü modelin yayınına damga vurdu: Gögüslerini...
Linet'in 90 kilo olduğu fotoğrafları şoke etti! Görenler tanıyamadı!
Linet'in 90 kilo olduğu fotoğrafları şoke etti! Görenler tanıyamadı!
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Pozları beğeni butonunu çökertti!
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Pozları beğeni butonunu çökertti!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Garip filminin Fatoş'unun son halini gören şoke oluyor!
Garip filminin Fatoş'unun son halini gören şoke oluyor!
Önceki Haberler
Eda Ece sevgilisinin paylaşımına ateş püskürdü: Yazıklar olsun!
Eda Ece sevgilisinin paylaşımına ateş püskürdü: Yazıklar olsun!
Beyaz Show ekranlara geri dönüyor! Kanal D sürpriz yaptı!
Beyaz Show ekranlara geri dönüyor! Kanal D sürpriz yaptı!
İshali anında bitiren mucize bitki!
İshali anında bitiren mucize bitki!
4 hafta boyunca tecavüze uğramıştı! Anlattıkları kan dondurdu!
4 hafta boyunca tecavüze uğramıştı! Anlattıkları kan dondurdu!
Demet, Acun'a böyle seslendi: Cimrilik yapıyorsun!
Demet, Acun'a böyle seslendi: Cimrilik yapıyorsun!
Kahvaltının vazgeçilmezi olacak: Çakallı menemeni tarifi
Kahvaltının vazgeçilmezi olacak: Çakallı menemeni tarifi
Yasak aşk yaşayan Ece Erken'den olay açıklama: Allah'a hesap veririm!
Yasak aşk yaşayan Ece Erken'den olay açıklama: Allah'a hesap veririm!
İşte aşk ve seks hakkında bilinmeyen gerçekler!
İşte aşk ve seks hakkında bilinmeyen gerçekler!
Yorumlar