Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi

En son Ay Yapım imzalı Çarpışma dizisiyle ekranlara gelen Kıvanç Tatlıtuğ'un yine aynı yapım şirketine ait Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi.Diziye dahil olacağı iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ'un Arık Böke'ye Yamaç'la savaşında destek vereceği konuşuluyor.

ARIK BÖKE'YE YAMAÇ'LA SAVAŞINDA DESTEK VERECEK

Ünlü oyuncu Nejat İşler, Çağatay Erdenet karakteriyle dahil olmuştu.Çukur dizisine son olarak ise, Çağatay Erdenet'in kardeşi Arık Böke Erdenet karakteriyle Barış Arduç dahil olmuştu. Şimdi ise ekranların yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un diziye dahil olacağı konuşuluyor. Tatlıtuğ Arık Böke'ye Yamaç'la savaşında destek verecek.

Kıvanç Tatlıtuğ kimdir?

Kıvanç Tatlıtuğ, Edirneli bir anne ile Boşnak kökenli Adanalı bir babadan dünyaya gelmiştir. 2002 yılında Best Model of Turkey ve ardından da Best Model of the World seçilmesiyle adını duyurmuştur. İlk olarak Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakterini canlandıran Tatlıtuğ, ardından Menekşe ile Halil adlı dizide Halil karakterini canlandırmıştır. Ardından Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde oynamıştır. Behlül karakterini canlandırdığı dizide, başrolü Beren Saat ile paylaştı.

2010'da 4 bölümlük konuk oyuncu olarak Ezel dizisinde oynadı ve bu dizide Sekiz karakterini canlandırdı.2011-2013 yılları arasında ise Kuzey Güney adlı dizide Kuzey rolünü oynamıştır. Son olarak Kurt Seyit ve Şura dizisinde, Farah Zeynep Abdullah ile baş rolü paylaşmıştır. Adana'dayken "Fiskobirlik", "Güney Sanayi", "Çukurova Kulübü", "Devlet Su İşleri" ve "Tarsus Amerikan Kulübü" gibi kulüplerde basketbol oynadı. Ülkerspor'dan teklif gelmesiyle 2 yıl orada oynadı. Ardından 1 yıl Beşiktaş, 1 yıl da Fenerbahçe'de oynadı. Tekrar Beşiktaş'a dönen Tatlıtuğ'un antrenman sırasında sakatlanmasının ardından basketbol kariyeri son bulmuş oldu. Mankenlik kariyerini başlatan, annesinin bir marketin camında gördüğü mankenlik ilanıyla olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Oğlunun bir fotoğrafını şirkete göndermesiyle, Tatlıtuğ mankenliğe adım atmış olur. Bu mesleği beğenmesiyle ardından gelen teklifleri de değerlendirmiş ve profesyonel anlamda manken olmuştur. İki yıl ajanslarla birlikte çalıştıktan sonra, 2002 Best Model of Turkey manken yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Böylece aynı yıl içerisinde Best Model of the World'e katılmaya hak kazandı. Ardından katıldığı Best Model of the World yarışmasını da kazanan Tatlıtuğ, artık uluslararası camiada da tanınan bir isim oldu. Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı.