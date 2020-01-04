Erkeklerin ilgisini ne çeker pozitif enerjinin gücüne inanın!

Hoşlandığımız ya da etkilendiğimiz erkeğin gönlünü kazanmak için onun ilgisini çekecek yollar ararız. Erkeklerin ilgisini çekmek aslında hiç de zor değil. Sizin için hazırladığımız birkaç ipucu ile hoşlandığınız erkeğin ilgisini üzerinize çekebileceksiniz. İşte erkeklerin ilgisini çekmenin 5 yolu!

Pozitif enerjinin gücü

Pozitif düşünceler edinin ve bu enerji ile kendinizi koruyun. Etrafa pozitif enerji saçmanız onu etkilemenin en kısa yolu olacaktır.

Kendinize güvenin

Erkekler kendilerine güvenen kadınlardan hoşlanır. Kendine güvenen kadınların güzel, zeki ve eğlenceli olduğunu düşünür.

Göz teması kurun

Göz teması kurmamanız karşı tarafta olumsuz bir his oluşturur. Kendinize güvenmediğinizi ya da onu dinlemediğinizi düşünebilir. Bu neden ile bakışlarınız ile ona neler hissettirdiğinizi belli edin.

Benzersiz olun

Sizi farklı kılan özelliklerinizi daima ön planda tutun. Hobileriniz, zevkleriniz ve istekleriniz sizi her zaman farklı kılar.

Gülümseyin

Samimi bir gülümseme birçok şeyi ifade eder. Bu kendinize güvendiğinizi, pozitif olduğunuzu ve karşı tarafa ilgi duyduğunuzu gösteren en basit ama en etkili yöntemdir.