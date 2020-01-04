search menu
search
close

Usta oyuncu Nebahat Çehre'den yerli otomobil hakkında dikkat çeken açıklama!

Önceki gün aracıyla Nişantaşı'nda görüntülenen Nebahat Çehre, muhabirlere yerli otomobile sıcak baktığını ancak arabasını değiştirmeyi düşünmediğini söyledi.

Usta oyuncu Nebahat Çehre'den yerli otomobil hakkında dikkat çeken açıklama!
-A A+

Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Lüks aracını park eden Çehre, yerli otomobil hakkındaki fikirlerini muhabirlerle paylaştı.

Yerli otomobile sıcak bakıyor

Cipini park ederken basın mensuplarına poz veren sonrasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çehre, yerli otomobile sıcak baktığını ancak aracını değiştirmeyi düşünmediğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu araba beni daha uzun yıllar götürür. Ben eskidim, araba eskise ne olur? Benim sizin yaşınız kadar araba kullanmışlığım var. Çok mantıklı ve yavaş kullanırım."

"Dizi tekliflerinde titiz davranıyorum"

Gelen dizi projelerine sıcak bakmadığını belirten Nebahat Çehre, "Şimdi bir proje vardı ama onu da istemedim. Kendimi işin içinde bulamadım. Artık titiz davranıyorum" diye konuştu.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Yüzünüzü doğal yöntemle inceltmenin formülü burada! Yüzünüzü doğal yöntemle inceltmenin formülü burada!
Güzellik
Erkeklerin ilgisini çekmenin 5 yolu! Erkeklerin ilgisini çekmenin 5 yolu!
Aşk
En Güncel Galeriler
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Tesettüre giren Gamze'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Çıplak pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Çıplak pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Önceki Haberler
Vücutta detoks etkisi yaratıyor!
Vücutta detoks etkisi yaratıyor!
Tuvana Türkay'dan sitem dolu sözler!
Tuvana Türkay'dan sitem dolu sözler!
Bu meyve hastalıkların ilacı!
Bu meyve hastalıkların ilacı!
"Cinsel organa doyamadın" diyen takipçisine ateş püskürdü!
"Cinsel organa doyamadın" diyen takipçisine ateş püskürdü!
Bileğinden çıkarmıyordu! İşte Serenay'ın kırmızı bilekliğinin sırrı!
Bileğinden çıkarmıyordu! İşte Serenay'ın kırmızı bilekliğinin sırrı!
Alina Boz: Sadece iki uzun ilişkim oldu!
Alina Boz: Sadece iki uzun ilişkim oldu!
Bu besinler meme kanseri riskini azaltıyor!
Bu besinler meme kanseri riskini azaltıyor!
Meltem Miraloğlu'dan ayrılık açıklaması!
Meltem Miraloğlu'dan ayrılık açıklaması!
Yorumlar