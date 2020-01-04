Usta oyuncu Nebahat Çehre'den yerli otomobil hakkında dikkat çeken açıklama!

Rol aldığı projelerdeki başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Lüks aracını park eden Çehre, yerli otomobil hakkındaki fikirlerini muhabirlerle paylaştı.

Yerli otomobile sıcak bakıyor

Cipini park ederken basın mensuplarına poz veren sonrasında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Çehre, yerli otomobile sıcak baktığını ancak aracını değiştirmeyi düşünmediğini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu araba beni daha uzun yıllar götürür. Ben eskidim, araba eskise ne olur? Benim sizin yaşınız kadar araba kullanmışlığım var. Çok mantıklı ve yavaş kullanırım."

"Dizi tekliflerinde titiz davranıyorum"

Gelen dizi projelerine sıcak bakmadığını belirten Nebahat Çehre, "Şimdi bir proje vardı ama onu da istemedim. Kendimi işin içinde bulamadım. Artık titiz davranıyorum" diye konuştu.