search menu
search
close

Hadise'den flaş açıklama! Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti!

2020'nin çok konuşulan aşıkları Hadise ile Kaan Yıldırım'dan ayrılık haberi gelmiş, ünlü çift iddiaları yalanlamıştı. Hadise'den yeni bir açıklama geldi.

Hadise'den flaş açıklama! Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti!
-A A+

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Evde kendini karantinaya alan Hadise'nin Kaan Yıldırım ile ayrıldığı öne sürülmüştü. Ardından çift iddiaları yalanlamıştı.

İddiaları yalanlamışlardı

Çıkan ayrılık haberleri üzerine oyuncu Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile ateş başında çekilen ateş başında çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak yalanladı.

Ayrılık iddialarının gerçek olduğu ortaya çıktı!

Bugün sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..."dedi.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Yakışıklı oyuncu herkesten gizli yaptığı yardımla gönülleri fethetti! Yakışıklı oyuncu herkesten gizli yaptığı yardımla gönülleri fethetti!
Magazin
Şahane lezzet: Sütsüz irmik helvası Şahane lezzet: Sütsüz irmik helvası
Tatlı
En Güncel Galeriler
Ashley Graham cesur pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti!
Ashley Graham cesur pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti!
İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi ayrıldı mı?
İbrahim Tatlıses ile kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi ayrıldı mı?
Eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den bomba aldatma itirafı!
Eşini kaybeden Yaşar Alptekin'den bomba aldatma itirafı!
Elçin Sangu aldatıldı mı samimi görüntüler ortaya döküldü!
Elçin Sangu aldatıldı mı samimi görüntüler ortaya döküldü!
"Estetiksizim" diyen Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!
"Estetiksizim" diyen Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!
Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı!
Ünlü şarkıcıdan kötü haber! Apar topar ameliyata alındı!
Önceki Haberler
Hakan Taşıyan'a kardeş vefası! Organ nakli yapılacak!
Hakan Taşıyan'a kardeş vefası! Organ nakli yapılacak!
Efsane yönetmen Kim Ki-duk hayatını kaybetti!
Efsane yönetmen Kim Ki-duk hayatını kaybetti!
Koronavirüs saç döker mi?
Koronavirüs saç döker mi?
İbo Show'un bu haftaki konuğu herkesi çok şaşırtacak!
İbo Show'un bu haftaki konuğu herkesi çok şaşırtacak!
Çiçeği burnunda aşıklardan ilk fotoğraf geldi! Beğeni yağdı!
Çiçeği burnunda aşıklardan ilk fotoğraf geldi! Beğeni yağdı!
Can Uyan “Aşka çok cahilim” diyor!
Can Uyan “Aşka çok cahilim” diyor!
Menisküs nasıl tedavi edilir?
Menisküs nasıl tedavi edilir?
Serel Yereli'den olay paylaşım! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor!
Serel Yereli'den olay paylaşım! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor!
Yorumlar