Hadise'den flaş açıklama! Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti!

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmişti. Evde kendini karantinaya alan Hadise'nin Kaan Yıldırım ile ayrıldığı öne sürülmüştü. Ardından çift iddiaları yalanlamıştı.

İddiaları yalanlamışlardı

Çıkan ayrılık haberleri üzerine oyuncu Kaan Yıldırım, sevgilisi Hadise ile ateş başında çekilen ateş başında çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak yalanladı.

Ayrılık iddialarının gerçek olduğu ortaya çıktı!

Bugün sosyal medya hesabından ilişkisinin bittiğini açıklayan Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel... Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu. Ama bazen aşk olsa da olmuyor...Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim..."dedi.