Hakan Altun herkesi sildi sadece sevgilisi Gonca Vuslateri'yi takip ediyor!

Bir süredir aşk yaşayan Gonca Vuslateri ve Hakan Altun'dan yeni paylaşım geldi. Şarkıcı Hakan Altun, oyuncu sevgilisi Gonca Vuslateri ile yeni karesini Müslüm Gürses'in "Kal Benimle" şarkısı eşliğinde takipçileriyle paylaştı. Tüm takipçilerinini sildiği görülen Altun, artık sosyal medyada sadece sevgilisi Gonca Vuslateri'yi takip ediyor.



SADECE SEVGİLİSİNİ TAKİP EDİYOR

Şarkıcı Hakan Altun, oyuncu sevgilisi Gonca Vuslateri ile yeni karesini Müslüm Gürses'in "Kal Benimle" şarkısı eşliğinde takipçileriyle paylaştı. Tüm takipçilerini silen ünlü şarkıcı artık sosyal medyada sadece sevgilisini takip ediyor.

''SENİ PAMUKLARA SARMALAR SARARIM''

Vuslateri, sevgilisi ile bu karesini, Sezen Aksu'nun "Erkek Güzeli" şarkısının "Seni pamuklara sarmalar sararım" sözleriyle takipçileriyle paylaştı. Vuslateri ile pozunu Müslüm Gürses'in "Kal Benimle" şarkısı eşliğinde yayınlayan Altun'un ise takip ettiği herkesi sildiği görüldü.

İşte o paylaşım...