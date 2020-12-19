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Seren Serengil'den bomba Kerem Tunçeri itirafı onu terkedip başkasıyla evlendim!

Söylemezsem Olmaz'ın sunucularından Seren Serengil, 15 yıl önce basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığını ve onu terkedip başkasıyla evlendiğini itiraf etti.

Seren Serengil'den bomba Kerem Tunçeri itirafı onu terkedip başkasıyla evlendim!
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Söylemezsem Olmaz programının sunucularından olan Seren Serengil'in Kerem Tunçeri itirafı magazin gündemine bomba gibi düştü. 5 yıl önce Kerem Tunçeri ile aşk yaşadıklarını açıklayan Serengil, başkasıyla evlenmek için onu terk ettiğini itiraf etti. Serengil, ''Daha önce ayrıldığım birinin başına bir şey geldi. Kerem'i bırakıp onunla evlendim'' dedi. 

''15 YIL ÖNCE TANIŞTIK''

Seren Serengil, Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında Kerem Tunçeri hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Bundan 15 sene önce ortak arkadaşımız Umut vasıtasıyla Kerem'le tanıştık. Aynı arkadaş grubundaydık. O zaman Efes Pilsen'de oynuyordu." dedi.

"KEREM'DEN BEN AYRILDIM"

Arto'nun 'Neden ayrıldınız?' sorusuna yanıt veren Serengil şu açıklamayı yaptı: "Biz ayrıldıktan sonra arkadaş kaldık. Ondan ben ayrıldım. Daha önce ayrıldığım birinin başına bir şey geldi. Kerem'i bırakıp onunla evlendim.O kişinin yanında olmam gerekiyordu. Tamamen formalite icabı evlendim, onun yanında olmak istedim."

"EVLİLİĞİM GERÇEK DEĞİLDİ"

"Onu çok iyi tanıyorum. Kerem hayatta sadakatsizlik yapmaz. Ayrıldığımız için çok üzüldü ama sonra o beni anladı. Evliliğim gerçek değildi."



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