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Kaan Yıldırım ve Hadise barıştı ayrılığa daha fazla dayanamadılar!

Hadise ile Kaan Yıldırım ayrılığı 5 gün sürdü. Bu aşkın mimarı Seda Güven’in araya girmesiyle Kaan Yıldırım, Hadise’nin gönlünü aldı.

Kaan Yıldırım ve Hadise barıştı ayrılığa daha fazla dayanamadılar!
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Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Kaan Yıldırım ve Hadise geçtiğimiz günlerde ayrılmış yollarına ayrı devam etmeye karar vermişlerdi. Hadise, Kaan Yıldırım ile olan ilişkisini bitirdiğini açıklamış, bunun üzerine açıklama yapan Yıldırım ise “Aramızdaki sevgi öyle derin ki, kolay kolay bitmez. Evlilik hazırlığı yapıyorduk. Nedense birden çok fevri davrandı” ifadelerini kullanmıştı.Ünlü çift aşklarının mimarı olan Seda Güven’in de devreye girmesiyle yeniden barıştı. 

AYRILIĞA DAHA FAZLA DAYANAMADILAR 

Posta’da yer alan habere göre, ilk gün Hadise’ye ulaşamayan Kaan Yıldırım bu aşkın mimarı olan Seda Güven’in de devreye girmesiyle Hadise ile mesajlaşmaya, aradaki buzları eritmeye başladı.

AÇIKLAMA YAPMAMA KARARI

15 Aralık’ta da elinde çiçekler, Hadise’nin Maslak’taki evine gitti. Popçunun gönlünü aldı. Geceyi birlikte geçirdiler. Hadise ertesi gün yeniden Kaan Yıldırım’ın evine döndü. Çift, bir daha fevri davranmama ve en ufak olay sonrası ilişkileri hakkında alelacele açıklama yapmama kararı aldı.

 

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