Hakan Altun'la yollarını ayıran Gonca Vuslateri'den dikkat çeken paylaşım!

2020 yılının son haftalarında yaşadıkları aşkla magazin gündemine bomba gibi düşen Gonca Vuslateri ve Hakan Altun yollarını ayırdı. Sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan oyuncu Gonca Vuslateri ile şarkıcı Hakan Altun’un ilişkisi kısa sürdü.

Ayrılığın ardından birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakna ikilinin telefonlarını kapatması dikkat çekti. Gonca Vuslateri’nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gündem oldu.

"Yalanlar, sahtelikler, riyakarlıklar, iftiralar, aldatanlar!"

Vuslateri, Instagram hesabında “İnsanın umudunu kaybettiren şeyler; yalanlar, sahtelikler, riyakarlıklar, iftiralar, aldatanlar diye devam eden bir liste’” yazılı bir paylaşım yaptı.