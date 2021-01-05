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Şarkıcı İrem Derici'den akıl hastanesi çıkışı pandemi uzarsa odamı hazırlasınlar!

Salgın nedeniyle evde olmaktan çok sıkıldığını belirten İrem Derici, "Bu yaza kovid bitmiş olmazsa, ben tımarhaneme geri dönerim" açıklamasını yaptı.

Şarkıcı İrem Derici'den akıl hastanesi çıkışı pandemi uzarsa odamı hazırlasınlar!
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2021'e yeni şarkısı "Vazgeçtim İnan"la giren İrem Derici, Radyo Juke'ta yayın yapan Sarı Şeker Sema'nın konuğu oldu. Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in şarkısını yeniden yorumlayan İrem Derici, Radyo Juke'ta yayın yapan Sarı Şeker Sema'nın sorularını yanıtladı.

"Ben pop değilim, her şeyim"

Yeni şarkısından bahseden Derici, "Ben içimdeki çeşitliliği görsünler istiyorum, ben pop değilim ben her şeyim. Hayatımın 3 senesinde en ağır metal müziği de dinledim, zaman zaman rap de dinledim" diye konuştu.

"Daha küçük bir hayata geçtim"

Korona sürecini evinde geçiren şarkıcı "Çok güzel geçirdim bu dönemi, ben kendimi seven, yalnızlığı seven birisiyim. Daha küçük bir hayata geçtim, Maslak'ta hangar gibi bir evde oturuyordum, sırf terası şu an oturduğum ev kadardı, kirayı aidatı yarıya düşürdüm. Yine çok güzel bir evde oturuyorum ama tek kişiyim ne gerek var 2 kata" dedi.

"Pandemi bitmezse bekle beni tımarhane geri geliyorum"

2018 yılında akıl hastanesinde tedavi gören İrem Derici, "Bu yaza covid bitmiş olmazsa, ben 2018 yılında birkaç haftamı geçirdiğim tımarhaneme geri dönerim, 'odamı ayırsınlar' buradan sesleniyorum. Bana Allah aşık olduğum şeyi meslek haline getirme fırsatı verdi ama bir senedir bunu yapamıyorum. Bu bir buçuk seneye doğru ilerlerse tımarhane bekle beni geri geliyorum. Evde 10 sene de kalırım, evi daha da küçültürüm, arabamı satarım ama bana sahne verin başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.

"Kimseye tahammül edemiyorum"

İrem Derici, "2021'de aşk seni bulsun mu" sorusuna "Artık kimseye tahammül edemiyorum. Denemeler oluyor ama ikinci buluşmayı geçemedim kimseyle" diyerek şaşırttı. Hayatına girebilecek insanlardan bahseden şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Hayatıma giren insanların bana dair fikri var maalesef, rezalet bir şey bu. Benim için google'a bakıyorlarsa donsuz kaçarlar. Ben ne yapacağım 'o haber yanlıştı, o yüzden bitmedi' diye onu mu anlatacağım? Kendi kafamda birini bulursam eğer, egolarından arınmış, ünlü olma, benimle tanınma derdi olmayan ya da maddiyata göz dikmemiş, kendi maddi durumu zaten iyi olan ancak öyle olur."

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